Lazio vs Parma: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Lazio vs Parma. Kick-off: 24 October, 23:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lazio starting lineup: 35. Mandas C., 21. Belahyane R., 15. Floriani R., 16. Frattesi D., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 25. Provstgaard O., 37. Sutalo J., 17. Tavares N., 24. Taylor K., 10. Zaccagni M. (captain).
Lazio head coach: Gattuso G.
Parma starting lineup: 40. Corvi E., 15. Delprato E. (captain), 34. Diego Carlos, 72. Drobnic D., 16. Keita M., 32. Ordonez C., 9. Romero D., 4. Sierro V., 19. Toure E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma head coach: Gilardino A.
Comments 0
…