Atalanta vs Parma: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Atalanta vs Parma. Kick-off: 3 November, 00:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Atalanta starting lineup: 29. Carnesecchi M., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (captain), 90. Krstovic N., 40. Obric R., 8. Pasalic M., 11. Rowe J., 42. Scalvini G., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.
Atalanta substitutes: 99. Elmas E., 41. Idele J., 46. Levak S., 53. Plaia M., 10. Samardzic L., 51. Sonzogni M., 57. Sportiello M., 7. Sulemana K.
Atalanta head coach: Sarri M.
Parma starting lineup: 30. Daffara G., 27. Britschgi S., 15. Delprato E., 72. Drobnic D., 80. Fabbian G., 16. Keita M., 76. Lontani S., 4. Sierro V., 19. Toure E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma substitutes: 11. Almqvist P., 29. Carboni F., 40. Corvi E., 8. Cremaschi B., 7. Diallo O., 34. Diego Carlos, 23. Elphege N., 20. Frigan M., 22. Ghidotti S., 47. Konate A., 3. Ndiaye A., 41. Nicolussi Caviglia H., 32. Ordonez C., 9. Romero D.
Parma head coach: Gilardino A.
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