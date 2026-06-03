Leapmotor B05: Nuevo coche eléctrico con 480 km de autonomía y precio asequible

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Leapmotor B05: Nuevo coche eléctrico con 480 km de autonomía y precio asequible

La marca china Leapmotor lleva su nuevo hatchback eléctrico B05 al mercado británico. A la venta desde julio, se espera que sea significativamente más barato que rivales como el Cupra Born y el Renault Megane, con precios desde 28.995 £. El coche admite cargas de hasta 174 kW, permitiendo cargar la batería del 30% al 80% en solo 17 minutos. Autocar.co.uk informa .

Técnicamente, el Leapmotor B05 cuenta con tracción trasera, entregando 215 caballos de fuerza y 177 lb-pie de par. Esto permite al vehículo eléctrico acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos. Para el mercado británico se ha elegido la versión más potente, equipada con una batería de 67,1 kWh y una autonomía WLTP de 480 km (300 millas).

El interior está repleto de tecnología moderna. El equipamiento de serie incluye una pantalla táctil de 14,6 pulgadas, techo panorámico, llantas de aleación de 19 pulgadas y asientos delanteros con ajuste eléctrico. En cuanto a dimensiones, es similar al Volkswagen Golf, con un diseño que refleja el estilo europeo.

En el mercado chino, este modelo se conoce como Lafa 5, un nombre que el fundador Jangling Zhu consideró adecuado. Sin embargo, para el mercado internacional, el modelo recibió la denominación B05 como parte de su asociación con Stellantis. Esto forma parte de una estrategia para fortalecer la posición global de Leapmotor y atraer a un público más amplio.

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Sardor Ergashev
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