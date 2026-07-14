En la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán terminó su participación de forma dolorosa tras perder 1-3 ante la República Democrática del Congo. El delantero que destruyó nuestros sueños al marcar un doblete contra nuestro portero Abduvohid Ne’matov es Yoane Wissa quien tuvo que superar pruebas extremadamente difíciles, incluso aterradoras, antes de alcanzar sus éxitos actuales.

Zamin.uz presenta el increíble destino de este jugador que defendió dignamente a su país en el Mundial y mostró un verdadero heroísmo fuera de los terrenos de juego.

«Grité, pero no podía respirar...» — El atentado de 2021

No solo los goles de Yoane Wissa en el Mundial, sino toda su vida pudo haber terminado en el verano de 2021.

El 1 de julio de ese año, mientras jugaba para el club francés FC Lorient, Yoane Wissa fue abordado cerca de su casa por una mujer de 36 años llamada Laëtitia, quien le pidió un autógrafo. El futbolista no sospechó nada. Pero era el comienzo de un plan maquiavélico.

Cerca de la medianoche, la mujer regresó y llamó a la puerta. En cuanto se abrió, arrojó ácido puro a la cara del jugador. El objetivo de la criminal era secuestrar a la pequeña hija del futbolista.

Del testimonio de Yoane Wissa en el tribunal: «Abrí la puerta y me arrojaron un líquido a la cara. Grité y no podía respirar».

A pesar de las graves quemaduras, Yoane sacó fuerzas de voluntad para resistirse a la agresora y proteger a su hija. Gracias ala rápida intervención quirúrgica de los médicos, pudo salvar la vista, aunque ahora está obligado a usar gotas oculares especiales por el resto de su vida.

Trauma psicológico y ataques de pánico

Este evento dejó secuelas no solo físicas, sino también psicológicas muy graves. El jugador y su esposa tardaron mucho tiempo en reconstruirse con ayuda psicológica. Mientras ella sufría una depresión severa, el futbolista comenzó a padecer ataques de pánico.

Yoane Wissa: «Después de ese incidente, me volví una persona muy cerrada. No puedo estar en un lugar con desconocidos. Incluso en la calle, siempre miro hacia atrás con ansiedad. Por la noche, si hay alguien desconocido cerca, no puedo dormir».

El camino del crimen atroz a la estrella del Mundial

El objetivo real de la mujer fue revelado durante la investigación y sorprendió a todos. Laëtitia había mentido a su novio sobre su embarazo y, para cubrir esa mentira, quería robar el bebé de alguien para hacerlo pasar por suyo. Más aterrador aún, al día siguiente del ataque a Wissa, atacó a otra mujer de origen gambiano, causándole quemaduras en el 25% de su cuerpo.

Tras cuatro años de proceso judicial, la criminal fue condenada por intento de asesinato e intento de secuestro de menor a 18 años de prisión.

Pero estos eventos no quebraron a Yoane, al contrario, lo impulsaron a ser aún más fuerte:

Ataque con ácido

1 de julio de 2021

Le arrojaron ácido a la cara cerca de su casa. Salvó heroicamente a su hija y pasó por graves operaciones oculares.

El vuelo en Inglaterra

2021–2025

Se unió al Brentford de la Premier League y se convirtió en una de las estrellas principales del equipo gracias a su fuerza mental.

Super fichaje

Septiembre de 2025

El rico club inglés Newcastle fichó a este talentoso delantero por 55 millones de libras esterlinas .

Héroe del Mundial 2026

Junio de 2026

Marcó 3 goles en el Mundial, incluido un doblete contra Uzbekistán, llevando a la RD Congo a una etapa histórica.

«Nunca se quejó...»

Su excompañero Pierre-Yves Hamel describe su fuerza interior así:

«Después de la agresión, nunca se quejó, nunca culpó al destino. Yoane solo quería avanzar y progresar. Su éxito actual es la recompensa merecida por su trabajo incansable».

Yoane Wissa no es solo un delantero talentoso capaz de romper defensas rivales, sino también un símbolo de voluntad que ha superado las pruebas más crueles de la vida.