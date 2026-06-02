Firmado decreto histórico para desarrollar la cultura y las artes

¡Han comenzado días verdaderamente históricos y alegres para los representantes de la cultura, las artes y las industrias creativas de nuestro país! Nuestro Presidente ha firmado un importante decreto sobre "Medidas a gran escala para el desarrollo ulterior de las esferas de la cultura, el arte y la literatura".

Este paso histórico fue recibido con gran satisfacción por la jefa de la Administración Presidencial, Saida Mirziyoyeva, en su página oficial, donde destacó las oportunidades sin precedentes que se están creando para las figuras culturales y.

«Para el desarrollo de la cultura, no solo es importante la inspiración, sino también las condiciones que permitan realizar ideas creativas. Dar forma a la industria creativa requiere un apoyo real. Hoy, nuestro Presidente ha firmado un decreto histórico que brinda dicha ayuda»., enfatizó Saida Mirziyoyeva.

Fondo "Inversión en Creatividad" y grandes incentivos fiscales

Según el nuevo documento, en nuestro país «Inversión en Creatividad» se establece oficialmente un fondo estatal específico. Lo más alegre es que, con el fin de implementar y financiar proyectos creativos prometedores y brillantes, el estado asignará 200 mil millones de soums anualmente a este fondo.

Además, se están otorgando vacaciones fiscales sin precedentes a empresarios y empresas que operan en el campo de la cultura y las artes. Ahora:

Empresarios que organizan programas de conciertos;

Compañías cinematográficas que ruedan películas y series;

Creadores de contenido para niños;

Teatros privados, estudios creativos e instituciones educativas privadas en el campo de la cultura.

Estos representantes estarán totalmente exentosdel impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre beneficios, impuesto sobre la facturación, impuestos sobre la tierra y la propiedad, así como del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) deducido de los salarios de los empleados.

Además, las puertas de Uzbekistán se abren de par en par para los cineastas extranjeros. Los ingresos obtenidos por las compañías cinematográficas extranjeras a través de la producción de productos cinematográficos en nuestro territorio no se incluirán en la base imponible como ingresos de no residentes.

Cientos de millones en premios para los ganadores e incentivos para los mentores

El decreto también actualizó fundamentalmente el sistema para descubrir talentos y recompensarlos adecuadamente. Los creadores que logren la victoria en prestigiosos concursos internacionales y nacionales recibirán grandes premios en efectivo en las siguientes cantidades:

Para el Gran Premio y el 1er lugar: 300 millones y 100 millones de soums respectivamente;

Para los ganadores del 2do lugar: 200 millones y 50 millones de soums;

Para los ganadores del 3er lugar: 100 millones y 25 millones de soums.

Nuestros dedicados educadores tampoco fueron olvidados. Los maestros y concertistas dedicados que formaron a estos ganadores y premiados recibirán una bonificación especial durante todo el año por un monto de hasta 100 por ciento de su salario mensual.

Oportunidades de vivienda para empleados necesitados

También se anunciaron noticias maravillosas sobre la protección social de los creadores. Según el decreto, cada año, para 1,000 empleados que trabajan en el campo de la cultura, el arte y la literatura y que tienen una necesidad urgente de vivienda, 50 por ciento del pago inicial de la hipoteca será cubierto por el estado.

No hay duda de que estas actualizaciones históricas marcarán el comienzo de una nueva era de creación y economía creativa en nuestro país. En nombre de nuestro equipo editorial, ¡felicitamos a todas las personas creativas y amantes del arte por estas magníficas oportunidades! ¡Que los nuevos vuelos creativos los acompañen!