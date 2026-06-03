Shahzod Sultonov sorprende a sus fans con una romántica propuesta de matrimonio “Marry Me”

El talentoso actor Shahzod Sultonov deleitó a sus fans con un evento alegre en su vida personal. El actor compartió en sus redes sociales fotos y videos que capturan momentos románticos.

Las imágenes muestran a Shahzod Sultonov organizando una sorpresa especial para su futura esposa con un enorme ramo de rosas rojas y un letrero de “Marry Me” al aire libre. Esta propuesta, organizada en un ambiente romántico, llamó la atención de muchos seguidores.

Después de que el actor compartiera estos momentos en las redes sociales, sus fans y seres queridos han enviado felicitaciones sinceras en los comentarios. Muchos desearon a la pareja una larga vida, felicidad y armonía.