Hande Yener pasa un momento incómodo en el escenario al recibir un premio

La famosa cantante turca Hande Yener asistió a la ceremonia de los Premios Nazar y ganó el galardón a la Mejor Intérprete Pop.

Durante la ceremonia, la cantante fue recibida calurosamente por el público al subir al escenario para aceptar su premio. Mientras hacía una reverencia en señal de gratitud, ocurrió un incidente inesperado: uno de los premios se rompió y cayó al suelo.

La situación se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los fans. Mientras algunos lo consideraron un simple accidente, otros lo citaron como uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

A pesar de ello, Hande Yener manejó la situación con calma y continuó con la ceremonia. Su enfoque profesional y su presencia escénica fueron valorados positivamente por los fans.