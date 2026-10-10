Un nuevo y escandaloso caso relacionado con el amaño de partidos y la corrupción en las apuestas ha estallado en el fútbol asiático. Gran Bretañasegún informa el prestigioso diario The Guardian el centrocampista de la selección nacional de Laos, Soukpxachan Luentala, fue detenido por las fuerzas del orden acusado de manipular deliberadamente los resultados de partidos en una competición internacional.

Según los informes, el jugador de 24 años, que defiende los colores del club local Salavan United, es sospechoso de haber trabajado para los intereses de un sindicato de apuestas extranjero.

Sindicato vietnamita e investigación policial

Las investigaciones sobre el incidente apuntan a las actividades de redes ilegales internacionales:

Colusión con casas de apuestas: Según la investigación, Luentala estableció contacto directo con un grupo de apuestas ilegales que opera clandestinamente en Vietnam, facilitando el acuerdo previo de los resultados de los partidos en los que participaba la selección nacional;

La postura firme de la Federación: La Federación de Fútbol de Laos (LFF) llevó a cabo inmediatamente una investigación interna sobre las acciones sospechosas en la fase de grupos y entregó oficialmente todas las pruebas recopiladas a las autoridades competentes;

Interrogatorios masivos: Varios jugadores de la selección nacional de Laos que regresaron a la capital tras la competición fueron citados a la comisaría para prestar declaración.

Derrotas vergonzosas y récords de goles en contra

Las sospechas no son infundadas: a principios de agosto, durante los partidos del campeonato de la ASEAN celebrados en Myanmar, la selección de Laos sufrió derrotas con marcadores sorprendentemente vergonzosos:

Partido contra Tailandia: Derrota aplastante por 0-5;

Enfrentamiento con Malasia: Derrota por 0-4 ante el rival;

Partido contra Filipinas: Se registró una derrota por 1-4;

Partido contra Myanmar: El equipo encajó 7 goles ante los anfitriones, perdiendo por 2-7.

Los responsables de la LFF confirmaron que estos marcadores no son solo mala suerte deportiva, sino que podrían ser el resultado de errores deliberados basados en un guion preestablecido.

La investigación continúa. Si se demuestra plenamente la culpabilidad del jugador, se espera que no solo sea condenado a una larga pena de prisión, sino también inhabilitado de por vida por la FIFA para cualquier actividad relacionada con el fútbol.