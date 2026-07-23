Conocidos los rivales de Uzbekistán Sub-23 en los Juegos Asiáticos

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Conocidos los rivales de Uzbekistán Sub-23 en los Juegos Asiáticos

Ya se conocen los rivales a los que se enfrentará la selección nacional de fútbol de Uzbekistán Sub-23 en la fase de grupos de los XX Juegos Asiáticos que se celebrarán en Japón.

Según el sorteo, la selección juvenil de Uzbekistán ha quedado encuadrada en el grupo C. Nuestros representantes lucharán por el pase a la siguiente ronda contra Vietnam, Filipinas y Kuwait.

Uzbekistán en el grupo C

La selección de Uzbekistán Sub-23, que participa en el torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos, se enfrentará a tres rivales en la fase de grupos.

Composición del grupo C:

  • Uzbekistán;

  • Vietnam;

  • Filipinas;

  • Kuwait.

Aún no se ha proporcionado información adicional sobre el calendario de los partidos del grupo ni sobre los estadios donde se disputarán los encuentros.

La lucha por la siguiente ronda no será fácil

La selección juvenil de Uzbekistán es considerada uno de los equipos que aspira a obtener grandes resultados a nivel asiático. Sin embargo, cada partido en el grupo C es de vital importancia.

El fútbol juvenil de Vietnam se ha consolidado en los últimos años como un equipo competitivo en los torneos continentales. Kuwait es también uno de los representantes experimentados de la escuela de fútbol asiática. Por su parte, Filipinas puede causar problemas inesperados a sus rivales del grupo.

Por ello, se espera que la selección de Uzbekistán Sub-23 busque el máximo resultado desde la primera jornada.

Victoria contra Estados Unidos

Anteriormente, la selección nacional de Uzbekistán Sub-23 derrotó a la selección juvenil de Estados Unidos en un partido disputado en Eslovenia.

Este resultado puede ser importante para el estado anímico y la preparación de los jugadores antes de los Juegos Asiáticos. Los partidos amistosos internacionales permiten al cuerpo técnico evaluar las capacidades de la plantilla y definir la táctica adecuada para la competición principal.

¿Cuándo se celebrarán los Juegos Asiáticos?

Los XX Juegos Asiáticos en Japón del 15 de septiembre al 3 de octubre están programados.

Los partidos del torneo de fútbol se organizarán dentro del calendario general de los Juegos. Se espera que las fechas de los partidos de la fase de grupos de Uzbekistán Sub-23 se anuncien próximamente.

Ahora, la atención principal se centrará en la convocatoria final del equipo y en las concentraciones de preparación antes del torneo en Japón.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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