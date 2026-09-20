El equipo de francotiradores formado por militares del Ministerio de Defensa de Uzbekistán en Corea del Sur ha obtenido una vez más el primer lugar en la III Competición Internacional de Francotiradores. Cabe destacar que los uzbekos han logrado este resultado por segundo año consecutivo y han mejorado aún más su desempeño general en la competición.

En la prestigiosa competición celebrada del 3 al 10 de septiembre de este año en Gwangju, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, participaron 28 equipos de 8 países. Los representantes de Uzbekistán obtuvieron 678,4 puntos, logrando el primer lugar entre los 13 equipos extranjeros.

Uzbekistán terminó primero en una competición con 28 equipos

La competición fue organizada por el Mando de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército coreano. Además del anfitrión, Corea del Sur,participaron equipos de Uzbekistán, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, Turquía, Camboya y Kazajistán.

De un total de 28 equipos, 15 pertenecían a Corea del Sur,3 a Uzbekistán, 3 a Vietnam, 2 a los EAU y 2 a Mongolia. Turquía, Camboya y Kazajistán enviaron un equipo cada uno.

Los resultados finales son los siguientes:

Puesto País Resultado 1er puesto Uzbekistán 678,4 puntos 2do puesto Vietnam 666,6 puntos 3er puesto Turquía 471,1 puntos

De esta manera, el equipo uzbeko registró una puntuación 11,8 puntos superior a la de los representantes de Vietnam, quienes ocuparon el segundo lugar.

El aspecto más importante de esta victoria es la continuidad

El resultado de los militares uzbekos en esta competición en Corea del Sur no se limita a un éxito aislado.

Según información del Ministerio de Defensa, el equipo uzbeko quedó en segundo lugar en 2024. En 2025, obtuvo el primer lugar. Con el resultado de 2026, el equipo ha confirmado una vez más su título de campeón.

Esta dinámica puede expresarse condicionalmente de la siguiente manera:

2024 — 2do puesto → 2025 — 1er puesto → 2026 — 1er puesto.

Por lo tanto, esta nueva victoria en Corea del Sur es un hecho numérico notable que demuestra la mejora constante de los resultados de los militares uzbekos en el ámbito internacional.

La competición no fue una simple prueba deportiva

Los organizadores estructuraron la competición en base a un programa de 20 pruebas especiales. Los ejercicios abarcaron diversas condiciones ambientales y temporales.

Según los datos oficiales, ninguna de las pruebas de este año fue una repetición exacta de los ejercicios del año anterior. Además, el contenido de cada prueba no se reveló a los participantes hasta antes de comenzar su ejecución.

Otra particularidad de la competición es que una parte significativa de los blancos consistía en objetos móviles y aéreos. Según los datos oficiales, representaron el 40% del total de blancos.

Esto exigió a los participantes no solo precisión, sino también un alto nivel de concentración, resistencia y capacidad de adaptación a diversas condiciones.

¿Qué dicen las cifras sobre el resultado?

El resultado de 678,4 puntos del equipo uzbeko fue superior al de 666,6 puntos del equipo vietnamita.

Uno de los aspectos más interesantes es que el equipo turco, que quedó tercero, acumuló 471,1 puntos. Es decir, mientras que la lucha por el primero y segundo puesto fue muy reñida, los resultados de Uzbekistán y Vietnam fueron significativamente superiores al tercer puesto.

Al mismo tiempo, la participación de 15 equipos surcoreanos aumenta el nivel de competencia y la escala del evento. El equipo uzbeko registró el mejor resultado entre los representantes de países extranjeros.

La participación de los militares uzbekos en competiciones internacionales continúa

En los últimos años, los militares del Ministerio de Defensa de Uzbekistán han participado en diversas competiciones militares y deportivas internacionales.

La competición en Corea del Sur se distingue por su capacidad para poner a prueba de manera compleja habilidades como la preparación profesional, la cooperación en equipo, la alta concentración y la ejecución de tareas bajo presión.

El resultado de 2026 es importante en este sentido: tras el segundo puesto en 2024, los representantes uzbekos ganaron el campeonato en 2025 y 2026.

Breve resumen

La III Competición Internacional de Francotiradores en Corea del Sur fue una nueva prueba internacional importante para el equipo del Ministerio de Defensa de Uzbekistán.

En una competición con 28 equipos — primer lugar con 678,4 puntos.

En 2024 — segundo lugar.

En 2025 — campeonato.

En 2026 — nuevamente campeones.

El resultado de los militares uzbekos en Corea del Sur se completa así con dos años consecutivos de campeonato. Esto ha atraído una vez más la atención del público sobre los logros de los representantes del país en competiciones militares y deportivas internacionales.