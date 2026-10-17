Un paquete lleno de dinero en Dusambé y un «espectáculo» en Kiev: Uvarov destapa los partidos amañados

Ex portero de la selección de la URSS y del Dinamo Moscú Aleksandr Uvarov habló abiertamente en una entrevista sensacionalista sobre los partidos amañados, el dinero repartido en los vestuarios y las extrañas decisiones arbitrales en el campeonato de la Primera División de la Unión Soviética.

El veterano portero recordó que nunca quiso participar en partidos falsos durante su carrera, pero que en ocasiones se encontró en el campo sin saber de los acuerdos del equipo.

El «espectáculo» de Kiev y los 250 rublos en el vestuario

Uvarov recordó así los entresijos de la derrota por 1-2 contra el Dinamo Kiev:

El «espectáculo» en el campo: «En nuestra derrota por 1-2 en Kiev ocurrió algo ridículo. Gazzayev anotó a la escuadra desde 40 metros. Después de eso, comenzó el verdadero espectáculo: se pitaron penaltis incomprensibles uno tras otro;

Premio desconocido: Después del partido, en el vestuario, me dieron 200 o 250 rublos. Sorprendido, pregunté: «¿Por qué es esto?». Me dijeron «no preguntes» y no hice más preguntas;

La diferencia con un marcador de 0-5: Sin embargo, otra vez en Kiev, nuestra derrota por 0-5 no fue un partido amañado. Porque los encuentros falsos no terminan con marcadores tan abultados y vergonzosos», declaró.

Un paquete lleno de dinero en Dusambé y un penalti en el centro del campo

El veterano portero mencionó el viaje a Tayikistán como uno de los partidos más extraños donde los árbitros fueron comprados:

Un gran paquete lleno de dinero: «Cuando llegamos a Dusambé, el portero rival Manannikov llegó con un enorme paquete en la mano. Nunca en mi vida había visto tanto dinero. Cuando me lo trajo, dije: «Esto no es asunto mío, ve con los chicos»;

El árbitro Timoshenko y una decisión increíble: Al final, ese paquete pasó a manos del árbitro principal, Timoshenko, de Rostov. Después de eso, el árbitro pitó un penalti tan increíble que, con el balón en el centro del campo, ¡señaló un tiro de 11 metros contra nuestra portería! Ese día perdimos 0-1».

La oferta en Kutaisi y la ira de Malofeyev

Durante la entrevista, también se mencionaron los recuerdos de los jugadores de la época, Boris Pozdnyakov y Aleksey Prudnikov, sobre el club Torpedo Kutaisi:

«¿Se llevan el dinero o se lo damos al árbitro?»: Según Pozdnyakov, en Kutaisi se ofrecieron 500 rublos a cada jugador con una elección: o los jugadores tomaban el dinero, o se entregaba a los árbitros para asegurar la derrota, y el dinero fue aceptado tras una votación;

Arremeter contra el portero suplente: Prudnikov recordó que, tras una derrota en Kutaisi, el entrenador Eduard Malofeyev acusó al portero suplente en el vestuario diciendo: «Eres el capitán, ¿por qué vendiste el partido?»;

La conclusión de Uvarov: «Malofeyev era una persona muy impulsiva, arremetía contra todo con ferocidad. Pero, en general, en aquella época no se podía descartar ninguna posibilidad ni asunto sospechoso», concluyó el ex portero.

Estas confesiones francas sobre el campeonato de la URSS muestran qué esquemas oscuros y partidos amañados se escondían tras la historia maquillada del fútbol soviético.