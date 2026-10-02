«Un espía escucha todo»: el técnico del Sevilla revela un misterioso truco táctico

¡Ha salido a la luz un verdadero escándalo de «espionaje» táctico tras bambalinas en el fútbol moderno de La Liga! En una entrevista impactante, el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, admitió abiertamente que tiene un miembro del personal encargado de escuchar en secreto todas las instrucciones del entrenador rival durante el partido para transmitírselas.

El comportamiento del técnico, que cubría los micrófonos con la mano durante las pausas de hidratación para susurrar, provocó una gran polémica en la prensa española, bautizada como «Pertigagate». Entonces, ¿qué más reveló Luis García ante las cámaras y por qué acusa a otros entrenadores de mentir?

Directo por teléfono y colegas «mentirosos»

En su entrevista con Juanma Castaño, el entrenador del Sevilla no quiso guardar el secreto y afirmó que esta práctica es común en todos los clubes:

El espía dedicado: Reveló que trabaja una persona para escuchar palabra por palabra lo que dice el entrenador rival en la pausa de hidratación y transmitírselo inmediatamente por teléfono;

«Todos lo hacen»: Plaza asegura que todos los entrenadores del mundo utilizan el mismo método, y quienes lo niegan simplemente están mintiendo;

Protección contra las cámaras: Se opuso firmemente a que sus tácticas e instrucciones sean transmitidas en vivo a todo el mundo, incluido el bando rival, durante las pausas de hidratación.

El escándalo «Pertigagate»: ¿qué pasó en el partido contra el Valencia?

«¡No quiero que el equipo rival sepa de antemano lo que voy a decir, eso es todo!», explicó el entrenador.

Durante el partido de la jornada 5 contra el Valencia, Plaza bloqueó dos veces el micrófono largo (pértiga) de la cadena DAZN con la mano. Luego, reunió a sus jugadores en un círculo cerrado y dio sus instrucciones bajando la voz hasta hacerla inaudible. Estas imágenes circularon ampliamente en las redes sociales, desatando el escándalo mediático llamado «Pertigagate».

Detalles del Sevilla y el «Pertigagate» (Tabla)

Indicador / Factor Hechos precisos y situación Protagonista Luis García Plaza (Entrenador del Sevilla) Nombre del escándalo «Pertigagate» (relacionado con el bloqueo del micrófono) Secreto revelado La existencia de una persona dedicada a escuchar las instrucciones del rival Razón principal Desacuerdo con la transmisión en vivo de conversaciones tácticas por televisión Situación del equipo en La Liga Tras 7 jornadas 5.ª posición con 13 puntos

A pesar de todas las discusiones y el revuelo, el Sevilla avanza con éxito esta temporada y se asienta firmemente en la zona de competiciones europeas.

¿Cree que Luis García tiene razón: debería la televisión dejar de mostrar los secretos tácticos internos de los jugadores y el entrenador a todo el mundo, o es parte integral del espectáculo moderno? ¿Qué opina de la confesión pública del entrenador?

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