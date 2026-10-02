«Un espía escucha todo»: el técnico del Sevilla revela un misterioso truco táctico

·2·Deportes
«Un espía escucha todo»: el técnico del Sevilla revela un misterioso truco táctico

¡Ha salido a la luz un verdadero escándalo de «espionaje» táctico tras bambalinas en el fútbol moderno de La Liga! En una entrevista impactante, el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, admitió abiertamente que tiene un miembro del personal encargado de escuchar en secreto todas las instrucciones del entrenador rival durante el partido para transmitírselas.

El comportamiento del técnico, que cubría los micrófonos con la mano durante las pausas de hidratación para susurrar, provocó una gran polémica en la prensa española, bautizada como «Pertigagate». Entonces, ¿qué más reveló Luis García ante las cámaras y por qué acusa a otros entrenadores de mentir?

Directo por teléfono y colegas «mentirosos»

En su entrevista con Juanma Castaño, el entrenador del Sevilla no quiso guardar el secreto y afirmó que esta práctica es común en todos los clubes:

  • El espía dedicado: Reveló que trabaja una persona para escuchar palabra por palabra lo que dice el entrenador rival en la pausa de hidratación y transmitírselo inmediatamente por teléfono;

  • «Todos lo hacen»: Plaza asegura que todos los entrenadores del mundo utilizan el mismo método, y quienes lo niegan simplemente están mintiendo;

  • Protección contra las cámaras: Se opuso firmemente a que sus tácticas e instrucciones sean transmitidas en vivo a todo el mundo, incluido el bando rival, durante las pausas de hidratación.

El escándalo «Pertigagate»: ¿qué pasó en el partido contra el Valencia?

«¡No quiero que el equipo rival sepa de antemano lo que voy a decir, eso es todo!», explicó el entrenador.

Durante el partido de la jornada 5 contra el Valencia, Plaza bloqueó dos veces el micrófono largo (pértiga) de la cadena DAZN con la mano. Luego, reunió a sus jugadores en un círculo cerrado y dio sus instrucciones bajando la voz hasta hacerla inaudible. Estas imágenes circularon ampliamente en las redes sociales, desatando el escándalo mediático llamado «Pertigagate».

Detalles del Sevilla y el «Pertigagate» (Tabla)

Indicador / Factor

Hechos precisos y situación

Protagonista

Luis García Plaza (Entrenador del Sevilla)

Nombre del escándalo

«Pertigagate» (relacionado con el bloqueo del micrófono)

Secreto revelado

La existencia de una persona dedicada a escuchar las instrucciones del rival

Razón principal

Desacuerdo con la transmisión en vivo de conversaciones tácticas por televisión

Situación del equipo en La Liga

Tras 7 jornadas 5.ª posición con 13 puntos

A pesar de todas las discusiones y el revuelo, el Sevilla avanza con éxito esta temporada y se asienta firmemente en la zona de competiciones europeas.

¿Cree que Luis García tiene razón: debería la televisión dejar de mostrar los secretos tácticos internos de los jugadores y el entrenador a todo el mundo, o es parte integral del espectáculo moderno? ¿Qué opina de la confesión pública del entrenador?

Deje su opinión en los comentarios a continuación y comparta este fascinante escándalo tras bambalinas del fútbol con sus amigos ¡a través de Telegram!

SevillaLuis García PlazaPertigagateLa LigaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Hat-trick de Raphinha en Sevilla: el FC Barcelona es líder con 21 puntos!¡Hat-trick de Raphinha en Sevilla: el FC Barcelona es líder con 21 puntos!20 septiembre 08:47Sevilla – Barcelona: Raphinha marca un tripleteSevilla – Barcelona: Raphinha marca un triplete20 septiembre 06:01Flick anuncia la convocatoria contra el Sevilla: ¿Szczęsny, Pedri, Yamal y quién más?Flick anuncia la convocatoria contra el Sevilla: ¿Szczęsny, Pedri, Yamal y quién más?19 septiembre 18:10«¡Es un resultado ideal!»: Hansi Flick sobre el triplete de Raphinha y los 21 puntos«¡Es un resultado ideal!»: Hansi Flick sobre el triplete de Raphinha y los 21 puntos20 septiembre 11:09Sensación en La Liga: El Alavés marca 5 goles y supera al RealSensación en La Liga: El Alavés marca 5 goles y supera al Real7 septiembre 05:53El Atlético gana en Sevilla y se coloca líder de La LigaEl Atlético gana en Sevilla y se coloca líder de La Liga30 agosto 07:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov