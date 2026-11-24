La Federación de Boxeo de Rusia World Boxing ha obtenido el estatus de miembro de pleno derecho de la organización internacional. Esta decisión, aprobada en el congreso celebrado el 20 de noviembre en Panamá, permite a la parte rusa participar en las actividades de la organización internacional en igualdad de condiciones con otras federaciones nacionales. Esto es, ante todo, un paso importante para la Federación de Boxeo de Rusia en su camino por aumentar su influencia en la gobernanza deportiva internacional. Ahora, la federación World Boxing puede votar sobre los asuntos incluidos en el orden del día de los congresos. La adhesión de la Federación de Rusia fue aprobada por mayoría de votos El subsecretario general de la Federación de Rusia, Andrey Istomin, informó sobre los resultados del congreso de Panamá en un vídeo publicado por el servicio de prensa de la organización.

«Por instrucciones del secretario general de la Federación de Boxeo de Rusia, participamos en el congreso. Durante dos días se examinaron muchas cuestiones. El resultado más importante para nosotros es que la Federación de Boxeo de Rusia se ha convertido en miembro de pleno derecho de World Boxing con el voto de la mayoría de los países», declaró Istomin. Destacó que el estatus de miembro de pleno derecho era el resultado más significativo para la federación. ¿Qué oportunidades ofrece el estatus de miembro de pleno derecho? Según los estatutos de World Boxing, las federaciones nacionales con estatus de miembro de pleno derecho disfrutan del derecho a voto en los congresos de la organización. Esto les permite participar en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro del boxeo internacional, la gobernanza de la organización y las competiciones. Según la información oficial de World Boxing, la organización cuenta con categorías de miembros de pleno derecho, aprobados y asociados. Los miembros de pleno derecho pueden votar en el congreso. En la organización se aplica el principio de «un país, un voto».