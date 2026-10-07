Cristiano Ronaldo revela el «segundo secreto» de su conflicto con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo continuó con sus declaraciones sobre el conflicto surgido durante la última concentración de la selección nacional de Portugal con Jorge Jesus. La estrella portuguesa afirma que se llegó a un acuerdo preciso en una conversación privada con el entrenador, y que dicho acuerdo incluso quedó registrado por escrito. Sin embargo, en la siguiente rueda de prensa, Jesus adoptó una postura contradictoria.

Ronaldo subraya que ahí es precisamente donde reside el punto más doloroso del conflicto. Según él, Jesus había prometido repetir públicamente lo que le había dicho en privado, pero esto no sucedió.

«Así pues, esta era la segunda vez que Jesus rompía la promesa que me había hecho».

Esta declaración demuestra que detrás del conflicto no hay una simple decisión táctica, sino una cuestión de confianza y acuerdo en juego.

¿Por qué se disculpó Ronaldo con los aficionados?

El hecho de que Ronaldo no fuera a saludar a los aficionados tras el partido contra Noruega también provocó grandes debates.

El jugador no ocultó su acción y admitió abiertamente su error.

«Al final del partido, solo quería una cosa: que el equipo abandonara el campo con la victoria y quedarme solo. Por eso no fui a saludar a los aficionados. Fue un error del que asumo toda la responsabilidad, y no debería haber ocurrido».

Ronaldo pidió disculpas a los aficionados de Portugal, así como a las demás personas que acudieron al estadio para verlo.

Destacó que este gesto no fue una expresión de su actitud hacia el país o los aficionados, sino el resultado de su estado emocional en ese momento.

48 horas después tuvo lugar una conversación seria

Según Ronaldo, 48 horas después de los hechos, se reunió con Jorge Jesus y Simão Coutinho.

Simão Coutinho fue incluido en la conversación porque también había participado en las negociaciones anteriores.

«La conversación fue muy seria y abierta. No hubo intentos de ocultar o suavizar el tema».

Las partes acordaron cómo resolver el conflicto.

Según la versión de Ronaldo, la única vía era que Jesus expresara públicamente en la rueda de prensa lo que había dicho en la conversación privada.

¿Qué debía admitir Jesus ante la prensa?

Ronaldo afirma que el acuerdo era muy claro.

El entrenador debía comenzar la rueda de prensa con ese tema, decir la verdad y poner punto final a la situación.

Según él, Jesus debía admitir abiertamente los siguientes puntos:

que el plan para la concentración de la selección nacional no fue propuesto por Ronaldo, sino por el propio entrenador;

que Ronaldo nunca exigió jugar ni un solo minuto;

que fue un error del entrenador poner a calentar a Ronaldo en el partido contra Noruega y luego no sacarlo al campo;

que una situación así no volvería a repetirse en el futuro.

Ronaldo cuenta que, al final de la reunión, Jesus le pidió que se abrazaran y prometió decir lo acordado en la rueda de prensa.

Después de eso, Ronaldo no debía participar en el partido contra Dinamarca, pero sí debía jugar en el encuentro en el «Dragão».

Incluso se preparó un documento escrito

Uno de los aspectos más interesantes del conflicto es que, como dice Ronaldo, el acuerdo no se quedó en palabras.

A petición de Jesus, se celebró una videoconferencia entre él, Simão Coutinho y Tiago Craveiro.

En ella se reiteraron los puntos discutidos anteriormente.

Luego se preparó un breve documento. Ronaldo declaró que lo aprobó personalmente y que fue entregado a Jesus con su conocimiento.

Pero fue precisamente después de esto cuando la situación se tensó de nuevo.

«Su postura fue totalmente diferente»

Ronaldo afirma que, en la rueda de prensa, Jesus mostró una actitud radicalmente distinta a la adoptada en la conversación privada.

«Escuché expresiones y una actitud dura que no consideré apropiadas hacia mí. Su actitud en la rueda de prensa, del tipo “yo quiero, yo puedo y yo mando”, no estuvo presente en absoluto en nuestra conversación privada del día anterior».

Ronaldo aportó aquí otra prueba importante: declaró que las notas que él aprobó contenían precisamente las palabras de Jesus.

El propio Jesus defendió a Ronaldo

Según las notas citadas por Ronaldo, Jesus debía expresar una opinión muy positiva sobre Ronaldo en la rueda de prensa.

Según la postura registrada de Jesus, fue él mismo quien propuso el plan para la temporada en la selección nacional, y Ronaldo aceptó dicho plan.

El entrenador también debía subrayar la importancia de Ronaldo para la selección de Portugal.

«Sé cuánto vive para la selección y cuánto la ama. También entiendo su impacto positivo y su importancia en el fútbol mundial, especialmente durante los 24 años que lleva con el equipo nacional».

Jesus, según las notas de Ronaldo, también declaró que el jugador nunca dudó del plan propuesto.

«Se comportó de manera ejemplar, leal y profesional».

«Es mi error haberlo puesto a calentar y no sacarlo»

Uno de los puntos más importantes de la declaración de Jesus citada por Ronaldo se refiere al partido contra Noruega.

Según su opinión registrada, el partido contra Noruega inicialmente no formaba parte del plan establecido para Ronaldo.

Sin embargo, tras ver que su condición física se había recuperado bien después del primer partido, Jesus decidió que era posible utilizar a Ronaldo.

Ronaldo aceptó esta decisión.

Pero el propio Jesus debía admitir después que cometió un error en esa decisión.

«Es mi error haber puesto a calentar a un jugador del nivel de Pelé o Maradona y no sacarlo al campo. Si pudiera volver atrás, no lo habría hecho».

Estas palabras podrían haber bastado para resolver el conflicto para Ronaldo.

Porque el jugador afirma que esperaba precisamente esa admisión en la rueda de prensa.

Jesus quería que Ronaldo siguiera en la selección

Hay otra opinión importante de Jesus en las notas citadas por Ronaldo.

«Para cerrar este tema: quiero que Cristiano esté en la selección. No solo un poco, sino mucho».

Jesus subrayó que confiaba en el propio Ronaldo.

Incluso recordó que Ronaldo confiaba en él en el Al-Nassr.

En cuanto a no saludar a los aficionados, Jesus defendió a Ronaldo.

«Un jugador que ha disputado más de 230 partidos con la selección no va a recibir lecciones mías sobre el amor a Portugal».

Jesus evaluó esto como un momento resultante de un estado emocional.

«No es necesario inventar problemas que no existen. Cuando no estamos felices, a veces reaccionamos bajo el impulso de la emoción. Fue solo eso».

Pero una cuestión quedó abierta para Ronaldo

Hay otro punto importante en la declaración de Ronaldo: subrayó que en ninguna de las notas que citó se mencionaba que Jesus tuviera que pedirle perdón.

Es decir, según la interpretación del jugador, no se trataba de una disculpa personal, sino de expresar abiertamente la verdad acordada entre ambos.

Ronaldo esperaba que Jesus confirmara ante la prensa lo que había dicho en la conversación privada.

Pero según él, esto no ocurrió.

Por eso, la estrella portuguesa dio una valoración final del conflicto desde su punto de vista:

«Así pues, esta era la segunda vez que Jesus rompía la promesa que me había hecho».

Tras esta declaración, el núcleo del conflicto ya no es si el jugador fue titular o no, sino la cuestión del acuerdo, la confianza y el cumplimiento de la palabra dada entre ambas partes. queda pendiente.

Ronaldo expresó su postura abiertamente. Ahora, la pregunta principal en el mundo del fútbol es cómo responderá Jorge Jesus a estos hechos basándose en las pruebas presentadas por Ronaldo.

El conflicto en la selección de Portugal ha tomado así una dimensión mayor que una simple sustitución o decisión táctica. Porque, según las palabras de Ronaldo, detrás de una decisión en el campo se escondía todo un plan acordado en privado de antemano.