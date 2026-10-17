El hegemón del fútbol inglés en los últimos años, Manchester City podría enfrentar la sanción más severa jamás vista en el ámbito internacional. Según medios europeos, la UEFA acusa a los mancunianos de violaciones masivas del fair play financiero y contempla una exclusión de competiciones europeas por un periodo de siete a diez años .

Si la apelación del club es rechazada, los «Citizens» no podrán participar en la Champions League ni en otros torneos europeos al menos hasta 2034.

114 cargos de 115 violados: Detalles de las acusaciones

Según información publicada por el reconocido periodista deportivo César Augusto Londoño, la situación se desarrolla así:

¿Cuándo se anunciará la decisión? La UEFA hará pública su decisión final tras la confirmación oficial de los cargos por parte de la comisión independiente de la Premier League (EPL);

Acusación de 114 cargos: Manchester City enfrenta un paquete de acusaciones por haber violado 114 de las 115 normas de transparencia financiera y fair play;

No se retirarán títulos: Asimismo, se informa que la UEFA no contempla despojar al club de sus títulos de liga, trofeos de Champions League y otros galardones obtenidos en años anteriores.

La salida masiva de estrellas y el destino de Abdukodir Husanov

Tales medidas disciplinarias catastróficas afectarán directamente el futuro de los líderes y jóvenes talentos de la plantilla:

Interés de los grandes por Husanov: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Husanov también juega en el Manchester City. Esta temporada ha disputado 7 partidos oficiales con el primer equipo. La prensa europea reporta un serio interés de otros clubes destacados de la Premier League como Chelsea , Aston Villa , además de Everton y Bournemouth ;

La carrera de los clubes ha comenzado: Aprovechando la incertidumbre, los grandes clubes europeos ya están estableciendo contactos con las estrellas del equipo de Manchester y sus agentes;

Riesgo de descenso y transferencias inevitables: Según expertos, si la Premier League desciende al club y la UEFA cierra las puertas europeas por 10 años, esto obligará no solo a Husanov, sino a casi todas las estrellas del equipo, a abandonar Manchester.

El proceso judicial financiero más impactante en la historia del fútbol inglés llega a su fin, y su resultado podría cambiar por completo el equilibrio de fuerzas en todo el continente.