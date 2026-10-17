Interés de Chelsea y Aston Villa en Husanov: ¿A dónde irán las estrellas si sancionan al City?

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Interés de Chelsea y Aston Villa en Husanov: ¿A dónde irán las estrellas si sancionan al City?

El hegemón del fútbol inglés en los últimos años, Manchester City podría enfrentar la sanción más severa jamás vista en el ámbito internacional. Según medios europeos, la UEFA acusa a los mancunianos de violaciones masivas del fair play financiero y contempla una exclusión de competiciones europeas por un periodo de siete a diez años .

Si la apelación del club es rechazada, los «Citizens» no podrán participar en la Champions League ni en otros torneos europeos al menos hasta 2034.

114 cargos de 115 violados: Detalles de las acusaciones

Según información publicada por el reconocido periodista deportivo César Augusto Londoño, la situación se desarrolla así:

  • ¿Cuándo se anunciará la decisión? La UEFA hará pública su decisión final tras la confirmación oficial de los cargos por parte de la comisión independiente de la Premier League (EPL);

  • Acusación de 114 cargos: Manchester City enfrenta un paquete de acusaciones por haber violado 114 de las 115 normas de transparencia financiera y fair play;

  • No se retirarán títulos: Asimismo, se informa que la UEFA no contempla despojar al club de sus títulos de liga, trofeos de Champions League y otros galardones obtenidos en años anteriores.

La salida masiva de estrellas y el destino de Abdukodir Husanov

Tales medidas disciplinarias catastróficas afectarán directamente el futuro de los líderes y jóvenes talentos de la plantilla:

  • Interés de los grandes por Husanov: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Husanov también juega en el Manchester City. Esta temporada ha disputado 7 partidos oficiales con el primer equipo. La prensa europea reporta un serio interés de otros clubes destacados de la Premier League como Chelsea, Aston Villa, además de Everton y Bournemouth ;

  • La carrera de los clubes ha comenzado: Aprovechando la incertidumbre, los grandes clubes europeos ya están estableciendo contactos con las estrellas del equipo de Manchester y sus agentes;

  • Riesgo de descenso y transferencias inevitables: Según expertos, si la Premier League desciende al club y la UEFA cierra las puertas europeas por 10 años, esto obligará no solo a Husanov, sino a casi todas las estrellas del equipo, a abandonar Manchester.

El proceso judicial financiero más impactante en la historia del fútbol inglés llega a su fin, y su resultado podría cambiar por completo el equilibrio de fuerzas en todo el continente.

Manchester CityUEFAFair Play FinancieroAbdukodir HusanovPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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