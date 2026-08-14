¡Hecho insólito: Erling Haaland establece cuatro récords Guinness de una vez!

« Manchester City» y de la selección de Noruega, Erling Haaland ha logrado una hazaña poco común en la historia del fútbol mundial. El fenómeno noruego recibió nada menos que cuatro certificados oficiales del Libro Guinness de los Récords.

El comunicado oficial y un reportaje fotográfico fueron publicados en las páginas del medio en las redes sociales. Los premios obtenidos destacan principalmente la fantástica e inigualable capacidad goleadora del futbolista.

Los 4 récords legendarios inscritos en el Libro Guinness

Erling Haaland figura oficialmente como poseedor de los siguientes cuatro récords históricos:

Récord de la Liga de Naciones: Máximo goleador de la historia de la Liga de Naciones de la UEFA — 19 goles ;

Récord absoluto en la Premier League: El jugador que alcanzó más rápido los 100 goles en la historia de la Premier League inglesa: en solo 111 partidos ;

Rey de los goles en una temporada: El jugador que más goles marcó en una temporada de la Premier League: en la campaña 2022/2023, 36 goles ;

Repóker en la Liga de Campeones: El único jugador que ha marcado cinco goles en un mismo partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

Estos récords del delantero noruego de 26 años vuelven a demostrar que es uno de los atacantes más peligrosos y prolíficos del fútbol moderno.

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