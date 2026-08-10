Aston Villa quiere fichar cedido al delantero del Real Madrid Endrick

El club inglés Aston Villa ha iniciado gestiones serias para fichar al delantero del Real Madrid Endrick en los últimos días del mercado de fichajes. El equipo dirigido por Unai Emery estudia la posibilidad de llevar al joven brasileño a Birmingham mediante una cesión. Según la información publicada por Goal.com esta operación ha sido comunicada.

El talentoso internacional brasileño de 20 años pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Olympique de Lyon. Durante ese periodo, disputó 21 partidos, marcó 8 goles y dio el mismo número de asistencias. También participó en el Mundial, donde demostró su potencial a nivel internacional.

Aston Villa continúa activo en el mercado de fichajes

El club de Birmingham trabaja activamente para reforzar su plantilla. Sin embargo, Aston Villa no es el único equipo interesado en Endrick, ya que la Roma también aspira a ficharlo. No obstante, el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, quiere contar con el joven delantero para reforzar aún más el ataque y preparar adecuadamente los partidos de la Liga de Campeones.

Ollie Watkins es actualmente el delantero titular del equipo y marcó 21 goles la temporada pasada. Tammy Abraham y el joven talento Brian Madjo también forman parte de la plantilla. Sin embargo, la exigente y apretada temporada que se avecina, junto con los encuentros de la Liga de Campeones, exige a la directiva reforzar aún más la línea ofensiva.

Cambios en la plantilla y nuevos planes

Aston Villa se mostró muy activo durante el mercado de fichajes de verano. En particular, la venta de Morgan Rogers al Chelsea por una cifra récord de 117 millones de libras esterlinas creó nuevas posibilidades financieras para el club. La directiva comenzó de inmediato a buscar reemplazos y fichó a Juan Musambi, João Gomes procedente del Wolverhampton, Alejandro Garnacho cedido por el Chelsea y Modou Keba Cissé.

Además, el club está cerca de alcanzar un acuerdo de 17 millones de libras esterlinas por Matteo Ruggeri, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, con el objetivo de reforzar la defensa. Estos fichajes buscan garantizar que Aston Villa sea competitivo tanto en la liga nacional como en el ámbito internacional.

Al equipo le esperan ahora grandes desafíos. Gracias a su victoria en la Liga Europa la temporada pasada, Aston Villa se enfrentará el miércoles al Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA. Este partido será una prueba importante antes de la participación del club en la Premier League y la Liga de Campeones.