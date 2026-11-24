La competición más prestigiosa del fútbol de clubes europeo, la Champions League, inicia los encuentros de la 5ª jornada de la fase de liga. Los días 24 y 25 de noviembre, los aficionados esperan con ansias los duelos Galatasaray – Aston Villa, Real Madrid – PSV, Manchester City– Napoli, Sabah – Barcelona, PSG – Roma. Para algunos equipos, esta jornada podría ser un paso crucial hacia la clasificación a la siguiente fase.

La mitad de la fase de liga ha quedado atrás. Cada punto cuenta ahora para la tabla de posiciones y las posibilidades de alcanzar las eliminatorias. Según el calendario de la UEFA, se disputarán 18 partidos con 36 equipos en esta 5ª jornada.

Galatasaray – Aston Villa: la prueba de Estambul

Uno de los partidos más destacados de la jornada tendrá lugar en Estambul. El club turco Galatasaray recibe al equipo inglés Aston Villa.

Los hombres de Unai Emery buscan demostrar su potencial en el escenario europeo. El Aston Villa ha marcado 12 goles esta temporada. Para el equipo, el partido en Estambul es importante tanto para confirmar sus capacidades ofensivas como para fortalecer su posición en la competición.

Sin embargo, el Galatasaray es un rival peligroso en casa. En los últimos años, el club turco ha registrado buenos resultados en sus partidos como local contra equipos ingleses. Según datos de la UEFA, el equipo ha ganado sus últimos tres partidos en casa contra clubes ingleses.

Por lo tanto, a los pupilos de Emery no les espera un partido fácil. El ambiente en Estambul y el juego agresivo de los anfitriones podrían ser una prueba seria para el Aston Villa.

Real Madrid – PSV: ¿continuará el equipo de Mourinho su racha de victorias?

En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el Real recibe al club neerlandés PSV. El gigante español, dirigido por José Mourinho, intentará continuar su marcha victoriosa en la competición.

Sin embargo, no se puede subestimar al PSV. Los de Eindhoven son capaces de desplegar un fútbol ofensivo y tienen como objetivo oponer una resistencia seria a los madrileños.

Según las estadísticas de la UEFA, ambos clubes se han enfrentado ocho veces en competiciones europeas. El Real ha ganado tres veces, el PSV una vez, y cuatro partidos terminaron en empate. Su último enfrentamiento fue en los cuartos de final de la Copa de Europa 1988/89.

Es destacable que Kylian Mbappé está cerca de su gol número 75 en la Champions League. Si la estrella francesa marca contra el PSV, se convertirá en uno de los jugadores más jóvenes de la historia de la competición en alcanzar esta cifra.

Manchester City– Napoli: De Bruyne contra su exequipo

Otro de los choques más interesantes de la jornada se llevará a cabo en Manchester. El Manchester City recibe al club italiano Napoli.

El aspecto especial de este encuentro es el enfrentamiento de Kevin De Bruyne contra su antiguo equipo. El centrocampista belga jugó diez temporadas en el Manchester City antes de marcharse al Napoli en el verano de 2025, logrando grandes éxitos en la Champions League y la Premier League.

De Bruyne disputó 442 partidos con el City, marcando 108 goles. Ahora se enfrentará a su antiguo equipo como rival.

Los resultados del Manchester City en casa también son notables. El club inglés solo ha perdido dos de sus últimos 27 partidos como local en la Champions League. Erling Haaland, por su parte, ha marcado en cada uno de sus tres partidos europeos anteriores contra el Napoli.

Para los italianos, los viajes a Inglaterra no son fáciles. El Napoli nunca ha ganado en el campo de un club inglés en la Champions League. Por eso, el partido en Manchester será un examen serio.

Sabah – Barcelona: el club catalán en Azerbaiyán

Uno de los partidos más comentados del miércoles tendrá lugar en Azerbaiyán. El local Sabah recibe al FC Barcelona.

Para el club catalán, este partido es crucial para cumplir sus objetivos en la fase de liga. El Barcelona desea asegurar un puesto directo en los octavos de final.

Las estadísticas confirman el potencial ofensivo del equipo de Hansi Flick. Según la UEFA, en los últimos 22 partidos de fase de liga del Barcelona en la Champions League, se han marcado al menos tres goles en cada encuentro, sumando un total de 105 tantos.

Sin embargo, el Sabah no es un rival fácil. El club azerbaiyano ha mostrado combatividad en sus partidos en casa. Para los anfitriones, enfrentarse a un gigante europeo es una oportunidad para lucirse y alegrar a sus aficionados.

Por supuesto, el Barcelona es claramente superior en plantilla y experiencia internacional. Pero el ambiente en Azerbaiyán y la combatividad de los locales podrían añadir interés al encuentro.

Lille – Bayern: un viaje importante para los muniqueses

El Bayern visita Francia para enfrentarse al Lille en la 5ª jornada. Para los muniqueses, el objetivo principal es ganar para mejorar su posición en la tabla.

La eficacia ofensiva del Bayern en los últimos partidos es notable. Según las estadísticas de la UEFA, el club alemán ha marcado al menos dos goles en 12 de sus últimos 13 partidos de Champions League.

La joven estrella del equipo, Lennart Karl, también está bajo los focos. Antes de cumplir 19 años, ya ha marcado cinco goles en la Champions League. Un gol más podría elevarlo en la lista de los goleadores más jóvenes de la historia de la competición.

Sin embargo, el Lille es capaz de oponer una resistencia digna en casa. El club francés ha marcado en cada uno de sus últimos nueve partidos como local. Por lo tanto, al Bayern no le espera una victoria fácil.

PSG – Roma: el gran choque en París

El vigente campeón de Europa, el PSG, recibe al club italiano Roma. El equipo de Luis Enrique busca continuar su excelente racha en la fase de liga y lograr otra victoria.

Los parisinos han marcado 20 goles en sus cuatro primeros partidos. Este resultado demuestra lo alto que es su potencial ofensivo.

Otra ventaja del PSG es su solidez en casa. El equipo lleva 14 partidos invicto en la Champions League como local. Es uno de los mejores resultados en la historia del club.

La Roma no viaja a París para una misión fácil. El objetivo principal de los italianos será contener los ataques rivales y aprovechar las oportunidades. El hecho de que los romanos solo hayan ganado uno de sus últimos 11 desplazamientos demuestra la dificultad de la tarea.

Sporting – Manchester United: un nuevo examen para el club inglés

En Lisboa, tendrá lugar el duelo entre el Sporting y Manchester United. Para ambos equipos, este partido es importante para consolidar su posición en la fase de liga.

El Sporting destaca por su fútbol ofensivo en casa. El club portugués ha marcado en cada uno de sus últimos 22 partidos de fase de liga en la Champions League, lo que demuestra su constancia ofensiva.

El Manchester United debe mejorar sus resultados fuera de casa. El club inglés solo ha ganado uno de sus últimos 11 desplazamientos en la Champions League.

Por lo tanto, el partido en Lisboa podría no ser fácil para los visitantes. Mientras el Sporting buscará ganar ante su afición, el Manchester United intentará sumar puntos valiosos.

Otros partidos importantes de la 5ª jornada

El 24 de noviembre, el Arsenal recibe al Borussia Dortmund. Los londinenses llevan 16 partidos invictos en la fase de liga de la Champions League. El Arsenal ha ganado sus últimos 12 partidos en casa.

Ese mismo día, también se disputarán los encuentros Feyenoord – Porto, Leipzig – Lens, Como – AEK y Slovan – Betis.

El 25 de noviembre, los partidos Brujas – Liverpool, Inter – Stuttgart, Shakhtar – Fenerbahçe, Atlético – Viking y Slavia – Villarreal serán el centro de atención de los aficionados.

Champions League: calendario de la 5ª jornada

24 de noviembre, martes — hora de Taskent:

22:45 — Galatasaray – Aston Villa

22:45 — Bodø/Glimt – LASK

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Real Madrid – PSV

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Manchester City – Napoli

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Arsenal – Borussia Dortmund

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Feyenoord – Porto

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Como – AEK

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Slovan – Betis

En la madrugada del 25 de noviembre, 01:00 — Leipzig – Lens

25 de noviembre, miércoles — hora de Taskent:

22:45 — Sabah – Barcelona

22:45 — Slavia – Villarreal

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Lille – Bayern

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — PSG – Roma

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Sporting – Manchester United

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Brujas – Liverpool

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Atlético – Viking

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Inter – Stuttgart

En la madrugada del 26 de noviembre, 01:00 — Shakhtar – Fenerbahçe

Se espera que la 5ª jornada de la Champions League demuestre una vez más la fuerza real de los equipos. Los partidos que involucran al Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG y Manchester City serán especialmente seguidos. Al entrar en la segunda mitad de la fase de liga, cada victoria es crucial para la clasificación a las eliminatorias.