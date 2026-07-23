El Chelsea cede a Garnacho: su nuevo club es el Aston Villa

Alejandro Garnacho no pasará la temporada 2026/27 en el Chelsea, sino en otro club inglés. El Aston Villa ha anunciado oficialmente la incorporación del veloz extremo argentino en calidad de cedido por un año.

Se espera que el traspaso del jugador de 22 años aumente la competencia en la línea de ataque del club de Birmingham. El papel que desempeñe Garnacho en su nuevo equipo será una de las grandes incógnitas de la temporada.

El Aston Villa confirma el acuerdo de cesión

Según la información publicada en la web oficial del club, Alejandro Garnacho jugará en el Aston Villa durante toda la temporada 2026/27.

El acuerdo se ha realizado en forma de cesión. Sin embargo, no se ha proporcionado información adicional sobre si existe una opción de compra definitiva al finalizar el periodo.

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La velocidad y las acciones individuales de Garnacho pueden ofrecer nuevas oportunidades en los contraataques del Aston Villa.

El camino que comenzó en el «Manchester United»

El futbolista argentino ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en el «Manchester United».

Disputó 144 partidos en todas las competiciones con el club de Old Trafford. Garnacho se dio a conocer en el fútbol inglés gracias a sus aceleraciones y disparos inesperados con el United.

En el verano de 2025, se trasladó al Chelsea. En su primera temporada con el club londinense, Garnacho:

participó en 43 partidos;

marcó 8 goles;

jugó por las bandas y como mediapunta.

Sin embargo, antes de la nueva temporada, se decidió cederlo para que obtenga más minutos de juego.

¿Cuál es la ventaja de Garnacho?

El comunicado del Aston Villa destaca la capacidad del jugador para desempeñarse en varias posiciones de ataque.

Garnacho juega principalmente como extremo. Al mismo tiempo, puede actuar detrás del delantero centro, con capacidad para conducir el balón al área y presionar a los defensas rivales.

Sus características importantes:

alta velocidad;

actividad en situaciones de uno contra uno;

recorte desde la banda hacia el centro para disparar;

polivalencia en el ataque;

aprovechamiento de espacios libres en contraataques.

Ahora tendrá la oportunidad de demostrar estas cualidades en el Aston Villa.

El famoso gol que le valió el Premio Puskás

Garnacho ha sido convocado ocho veces con la selección nacional de Argentina.

Uno de los momentos más memorables de su carrera fue el gol acrobático contra el Everton. Por ese remate, el jugador recibió el Premio Puskás de la FIFA en 2024.

Su chilena fue reconocida como el mejor gol del año.

Dicho gol demostró que no solo es rápido, sino también un jugador peligroso en situaciones poco convencionales.

¿Cambiará la cesión su carrera?

A sus 22 años, Garnacho ya ha pasado por tres grandes clubes ingleses. La temporada en el Aston Villa podría darle continuidad, un nuevo entorno táctico y la oportunidad de demostrar su valía una vez más.

La pregunta principal ahora es: ¿podrá el extremo argentino recuperar su mejor nivel en Birmingham y regresar al Chelsea como un jugador más fuerte?

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