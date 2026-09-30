El Chelsea inicia el movimiento por Husanov: Alonso pone al defensa uzbeko como objetivo principal

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El Chelsea inicia el movimiento por Husanov: Alonso pone al defensa uzbeko como objetivo principal

Una nueva intriga importante surge en la Premier League antes de la ventana de transferencias de invierno. Según informes de los principales medios deportivos británicos y la prensa del club, el Chelsea de Londres muestra un serio interés en el defensa central de Manchester City», el talentoso uzbeko de 22 años, Abdukodir Husanov. El nuevo entrenador de los «Blues», Xabi Alonso, planea traerlo a Londres en enero para resolver la crisis defensiva catastrófica del equipo con la ayuda de Husanov.

Resulta que el Chelsea ha encajado 12 goles en las primeras 5 jornadas, teniendo la peor defensa de la Premier League. Según el insider Simon Phillips, la directiva del club ha decidido no perder tiempo y ya ha contactado a los agentes del futbolista uzbeko. Además, la amenaza de sanciones financieras y la posible expulsión de competiciones que pesa sobre Manchester City» podría acelerar este traspaso.

«12 goles encajados, el plan de Xabi Alonso y la incertidumbre en City»: 5 hechos clave

Los detalles más importantes sobre el posible traspaso de Abdukodir Husanov al Chelsea:

  • El Chelsea inicia las negociaciones: Según los insiders, los londinenses contactarán oficialmente pronto con los representantes de Husanov, de 22 años;

  • Crisis defensiva de Xabi Alonso: El Chelsea ha encajado 12 goles en 5 jornadas, convirtiéndose en la defensa más débil del campeonato, y el entrenador elige a Husanov para cambiar a un esquema de 3 centrales;

  • Líder en recuperaciones en la Premier League: Abdukodir es el número 1 absoluto en el equipo de Enzo Maresca con un promedio de 2,7 recuperaciones por partido;

  • «Manchester City» en la incertidumbre: Habiendo comenzado la temporada como titular y siendo suplente en los últimos partidos, el defensa uzbeko podría dejar el club ante las sanciones financieras;

  • Competencia seria entre los grandes de Europa: Además del Chelsea, clubes de la Premier League como Aston Villa, Everton y Bournemouth también están muy interesados en Husanov.

Clasificación de los problemas de la línea defensiva de Abdukodir Husanov y el Chelsea

Análisis de la situación del jugador en el City, sus estadísticas y su posible rol en el club londinense:

Criterios de análisis y estadísticas

Abdukodir Husanov (Manchester City)

Defensa del Chelsea y situación de Xabi Alonso

Edad y perfil del jugador

22 años, defensa central/derecho moderno

Falta de confianza defensiva y desequilibrio juvenil

Actividad esta temporada

Titular en los primeros 3 partidos, luego suplente

12 goles encajados en 5 partidos, récord negativo en la Premier League

Principal ventaja estadística

2,7 recuperaciones por partido (líder del club)

Derrotas en duelos y falta de agresividad

Flexibilidad táctica

Excelente en el centro de una defensa de 3 o 4

Xabi Alonso lo planea por la derecha en una defensa de 3

Cambios en la plantilla

Posibilidad de salida tras los riesgos de sanción al City

Plan de salida para Fofana o Achimpong en invierno

Clubes interesados

Chelsea, Aston Villa, Everton, Bournemouth

Listo para invertir fuerte en el mercado de enero

Experticia táctica y mercado de fichajes: ¿Por qué Husanov es vital para Xabi Alonso?

Conclusiones de los expertos del fútbol inglés:

  • «Falta de agresividad e intransigencia»: Aunque defensas como Maxence Lacroix, Levi Colwill y Wesley Fofana son buenos con el balón, carecen de dureza en los duelos; Husanov es un verdadero «escudo» capaz de recuperar el balón con ferocidad y ganar los duelos aéreos;

  • El sistema clásico 3-4-2-1 de Xabi Alonso: En su temporada de campeonato con el Bayer, el entrenador utilizó tres defensas físicamente fuertes y rápidos; los movimientos de Husanov en la defensa central derecha permiten a los extremos subir libremente y minimizan los riesgos en contraataques;

  • La crisis del Man City — la oportunidad de oro del Chelsea: Si el Manchester City es sancionado con puntos o excluido de competiciones por infracciones financieras, los jugadores empezarán a abandonar el club en masa; el acercamiento actual del Chelsea por Husanov es un paso estratégico para adelantarse a la competencia (especialmente al Aston Villa) y fichar a uno de los defensas más prometedores de Europa.

¿Crees que Abdukodir Husanov debería quedarse en el Manchester City para luchar por un puesto titular o fichar por el Chelsea de Xabi Alonso para convertirse en el defensa principal del club londinense? Si la elección dependiera de él, ¿qué equipo de la Premier League se adaptaría mejor al legionario uzbeko? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis exclusivo sobre la saga de traspasos de Abdukodir Husanov, orgullo del fútbol uzbeko, con todos los aficionados!

Abdukodir HusanovChelseaManchester CityXabi AlonsoPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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