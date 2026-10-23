Se espera un gran movimiento de mercado entre dos gigantes del fútbol europeo en torno al talentoso futbolista uzbeko. El club español FC Barcelona planea incorporar en el mercado invernal al defensa central del equipo inglés Manchester City , nuestro compatriota de 22 años Abduqodir Husanov.

Esta noticia inesperada y sensacional fue publicada por el prestigioso medio FullTime Report citando sus propias fuentes.

Oferta oficial en enero: Los catalanes van en serio

Según la información, los catalanes ya han trazado un plan de acción concreto para el traspaso de Husanov:

Paso invernal: El FC Barcelona tiene previsto enviar una oferta oficial directa a los «Citizens» durante la ventana de fichajes de enero de 2027 por el defensa uzbeko;

La petición de Flick: El entrenador Hansi Flick desea incorporar a este joven talento, físicamente fuerte, rápido y seguro con el balón, para aumentar la estabilidad en la línea defensiva.

Problemas defensivos del Barça y restricciones financieras del City

Existen varios factores importantes que aumentan la probabilidad de este traspaso:

Intentos fallidos en verano: El FC Barcelona se marcó como objetivo principal reforzar la defensa central el pasado verano, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto;

Presión financiera en el City: El actual campeón de Inglaterra podría verse obligado a vender o dejar salir a algunos jugadores debido a las normas del fair play financiero y la necesidad de equilibrar sus cuentas;

Beneficio para ambas partes: En estas circunstancias, la oferta del club catalán podría convertirse en una solución financieramente aceptable para el club inglés.

Estadísticas de Husanov en el City esta temporada

El defensa uzbeko de 22 años ha registrado los siguientes resultados esta temporada bajo la dirección de Pep Guardiola:

Partidos jugados: Ha participado en un total de 8 encuentros en todas las competiciones;

Tiempo de juego: Con un total de 596 minutos sobre el terreno de juego, ha atraído la atención de los ojeadores de grandes clubes gracias a su solidez defensiva.

Si las partes llegan a un acuerdo en invierno, Abduqodir Husanov podría convertirse en el primer futbolista uzbeko en vestir la camiseta de un club histórico y grandioso como el FC Barcelona.