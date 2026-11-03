Koundé y García superados: Análisis de las opciones de fichaje de Husanov por el FC Barcelona

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Koundé y García superados: Análisis de las opciones de fichaje de Husanov por el FC Barcelona

En el contexto de las incertidumbres financieras y organizativas que rodean al club inglés Manchester City», se debate activamente la posibilidad de que los líderes del equipo se trasladen a otros grandes clubes. En particular, el defensa central de 22 años, que ya había atraído la atención de clubes ingleses como Chelsea, Aston Villa, Everton y Bournemouth, Abdukodir Husanov », ahora despierta un serio interés por parte del campeón de España, el FC Barcelona.

Los analistas del fútbol mundial han estudiado este posible traspaso desde todos los ángulos y, basándose en las estadísticas del influyente portal Sofascore », han revelado que el jugador uzbeko supera a los defensas actuales del club catalán en varios aspectos cruciales.

Análisis de Sofascore: ¿Por qué Husanov es mejor que Koundé y García?

Según los expertos, al FC Barcelona, que reforzó su línea de contención con el fichaje de Rodri este verano, le falta equilibrio físico y estabilidad en defensa. Aunque el puesto de Pau Cubarsí en el once inicial está asegurado, Abdukodir supera a los otros defensas centrales — Jules Koundé, Eric García y Gerard Martín — en varios indicadores:

  • Edad y fuerza física: Además de ser más joven que sus competidores mencionados, Husanov destaca por su estatura, potencia atlética y solidez en los duelos individuales;

  • Recuperación y bloqueo: Según los datos de Sofascore, supera significativamente a sus homólogos catalanes en pases largos precisos por partido, acciones de recuperación y tiros bloqueados;

  • El rey de los duelos: Husanov obtiene calificaciones mucho más altas tanto en el número de duelos ganados en el suelo y en el aire como en su eficacia general.

Los analistas comparan su intenso control en el campo con las acciones de Marc Cucurella, quien neutralizó eficazmente a Lamine Yamal en el « El Clásico » — Husanov no deja espacios libres a los delanteros rivales.

Los principales obstáculos para el traspaso

Por muy beneficiosa que parezca la llegada del talentoso defensa a Cataluña, el acuerdo podría no ser fácil de concretar:

  • Acuerdo con « Manchester City»: La principal preocupación sobre el traspaso depende de si la directiva del gigante catalán podrá llegar a un acuerdo con el superclub de Manchester;

  • Procesos judiciales y sanciones financieras: FullTime Report », señala que el caso de irregularidades financieras abierto contra el Manchester City y las posibles sanciones esperadas podrían provocar la salida de las estrellas del club, pero la situación seguirá siendo incierta hasta que concluya el proceso judicial;

  • Presión de las negociaciones: Aún no está claro si la directiva del FC Barcelona, con capacidades financieras limitadas, podrá satisfacer la cláusula de rescisión que exige el club inglés.

El traspaso de Husanov al FC Barcelona podría convertirse en uno de los eventos del año para el fútbol uzbeko y mundial, pero requiere acuerdos diplomáticos y financieros complejos.

Abdukodir HusanovFC BarcelonaManchester CityFichajeFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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