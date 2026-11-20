El FC Barcelona, en la próxima ventana de fichajes de verano, Manchester City» tiene como objetivo incorporar al defensa croata Josko Gvardiol. Para el club catalán, este traspaso podría requerir un gasto financiero importante, pero el interés por el jugador sigue creciendo.

El FC Barcelona ha puesto su atención en uno de los jugadores más caros de la Premier League para reforzar su línea defensiva. Según informa el diario El Nacional, los catalanes Manchester City» están explorando las posibilidades de fichar a Josko Gvardiol.

El internacional croata es considerado uno de los defensas más versátiles del fútbol moderno. Puede actuar tanto como central como en el lateral izquierdo. Precisamente estas características convierten a Gvardiol en un candidato atractivo para los grandes clubes.

El traspaso de Gvardiol podría concretarse el próximo verano

Según El Nacional, el FC Barcelona está muy interesado en Josko Gvardiol. Sin embargo, la posibilidad de que los catalanes incorporen al jugador esta misma temporada es baja. El asunto del traspaso podría tratarse en la ventana estival.

Lograr este acuerdo no será sencillo. El contrato de Gvardiol con el Manchester City se extiende hasta el verano de 2031. Por ello, aunque el club inglés aceptara vender al jugador, es probable que el precio del traspaso sea elevado.

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado del defensa croata en torno a los 75 millones de euros. Esta cifra podría complicar la operación desde el punto de vista de la capacidad financiera del FC Barcelona.

¿Afectará al traspaso una posible sanción al Manchester City?

Las noticias sobre el futuro de Gvardiol también cobran relevancia en el contexto de las disputas sobre las normas financieras que rodean al Manchester City.

Anteriormente, el club ha estado en el centro de acusaciones por incumplir las normas financieras de la Premier League. En los medios se han discutido posibles sanciones contra el City, incluyendo medidas severas como la expulsión de la competición.

Sin embargo, tales escenarios sobre el futuro del club se encuentran actualmente en el ámbito de las medidas potenciales y las discusiones. No hay información oficial de que el traspaso de Gvardiol se vaya a realizar o acelerar debido a estas circunstancias.

El interés del FC Barcelona por el jugador croata se perfila como una de las próximas grandes posibilidades del mercado de fichajes. Si los catalanes quieren lograr este objetivo, no solo deberán negociar con el Manchester City, sino también resolver los problemas financieros relacionados con el alto coste del traspaso del jugador.