Ante el FC Barcelona mostrando un serio interés por Abdukodir Khusanov, los expertos del fútbol inglés han comenzado a analizar en profundidad la importancia del defensa uzbeko de 22 años en el Manchester City . Según los especialistas, su capacidad para rendir eficazmente en cualquier posición de la línea defensiva ha convertido a Khusanov en una pieza indispensable y crucial de los «Citizens».

Un debut con error y el crecimiento bajo Guardiola

La carrera de Abdukodir Khusanov en el Manchester City comenzó con un error grave en un partido contra el Chelseaen enero de 2025. Lanzado al campo pocos días después de su traspaso, el jugador uzbeko, a pesar de las dificultades en aquel encuentro (que el equipo ganó), recuperó rápidamente su forma física.

Posteriormente, encadenó cinco titularidades en la Premier League, pero al final de la temporada fue reservado y no entró en la convocatoria de las últimas cuatro jornadas. Se dijo que esto se debió a una cláusula en su contrato con su antiguo club, Lens , que estipulaba un bono adicional si el jugador disputaba 10 partidos en su temporada de debut. Como resultado, Abdukodir terminó su primera temporada con exactamente 9 partidos .

La segunda temporada supuso un cambio radical:

Lesiones y confianza: Tras las lesiones de los defensas titulares Ruben Dias y Josko Gvardiol , Pep Guardiola le dio más oportunidades a Khusanov. Reubicado en el centro tras haber jugado en la banda derecha en invierno, el defensa mantuvo su puesto en el once titular hasta el final de la temporada.

Crecimiento en calidad y estadísticas: En la liga más exigente físicamente del mundo, Khusanov aumentó su porcentaje de duelos ganados en dos temporadas, mejoró sus estadísticas de robos y bloqueos, y empezó a ser más activo en ataque.

La versatilidad bajo Enzo Maresca

Debido a que la táctica de Pep Guardiola exigía que los laterales actuaran como centrocampistas creativos, el técnico no había probado mucho a Khusanov en las bandas. Sin embargo, el nuevo entrenador Enzo Maresca está aprovechando mucho mejor las capacidades versátiles del jugador uzbeko.

En particular, Marc Guéhiha bajado su rendimiento, lo que ha convertido a Abdukodir en una figura aún más importante. Esta temporada, no solo demuestra su alto nivel en el centro de la defensa (5 partidos) y en la banda derecha (5 partidos), sino también en el lateral izquierdo.

Valor de mercado y la postura firme del Manchester City

Los expertos ingleses señalan que será extremadamente difícil para el FC Barcelona o cualquier otro gran club hacerse con Khusanov:

Indicadores Datos oficiales Duración del contrato actual Hasta mediados de 2031 (renovado el verano pasado) Precio de compra 40 millones de euros (del Lens) Valor de mercado actual (Transfermarkt) 50 millones de euros Postura del club Solo una situación de emergencia o una oferta muy alta podría hacer cambiar de opinión a los «Citizens»

¿Crees que Abdukodir Khusanov debería quedarse en el Manchester City para convertirse en uno de los líderes del equipo, o debería considerar la oferta del FC Barcelona?

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