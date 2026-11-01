La caza de los grandes por Husanov: el Barça y el Chelsea apuntan al defensa uzbeko de 22 años

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La caza de los grandes por Husanov: el Barça y el Chelsea apuntan al defensa uzbeko de 22 años

El jugador de la selección nacional de Uzbekistán y Manchester Cityel defensa central de 22 años Abdukodir Khusanov podría vivir un giro importante en su carrera. Los gigantes del fútbol mundial aprovechan la incertidumbre por las infracciones financieras de los «Citizens» y las inminentes sanciones para intentar fichar a las estrellas mancunianas.

Según la información difundida por FullTime Report y varios insiders europeos, se espera que el talento uzbeko sea uno de los protagonistas del mercado de invierno.

El plan especial de Flick: el Barça prepara una oferta oficial

El FC Barcelona ha marcado a Khusanov como uno de sus objetivos principales para estabilizar su defensa y ha diseñado una estrategia clara:

  • Oferta oficial en enero de 2027: Los «azulgranas» planean presentar una oferta directa al Manchester Citydurante el mercado invernal por el jugador de 22 años;

  • La exigencia de Hansi Flick: El técnico catalán ve en Abdukodir al defensa central moderno ideal: rápido, físicamente fuerte en los duelos y con gran salida de balón.

La competencia de Xabi Alonso y clubes de la Premier League

La lucha por Khusanov no se limita al FC Barcelona. Hay otros pretendientes interesados en hacerse con sus servicios en el mercado:

  • La opción del Chelsea: Según los informes, se está considerando la opción de fichar al jugador uzbeko para resolver los problemas defensivos de los londinenses;

  • Otros representantes de la Premier League: Clubes como Aston Villa, Everton y Bournemouth también han mostrado un interés serio en el defensa.

La situación en el Manchester City y el factor decisivo

En esta etapa, todos los cambios dependen estrechamente del alcance de las sanciones finales que la Premier League aplique al Manchester City. Si se anuncian medidas disciplinarias severas, se espera que el traspaso de los líderes del equipo, incluido Khusanov, a otros grandes clubes europeos se acelere.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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