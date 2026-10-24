Caza de grandes por Husanov: el Barcelona prepara una oferta oficial por Abdukodir

·0·Deportes
Caza de grandes por Husanov: el Barcelona prepara una oferta oficial por Abdukodir

El jugador de la selección nacional de Uzbekistán y del « Manchester City» Abdukodir Husanov podría vivir un gran giro en su carrera. El defensa central de 22 años, que actúa con regularidad en las filas de los «citizens», ya ha captado la atención de los principales clubes europeos.

Las posibles sanciones financieras contra el campeón inglés y la incertidumbre sobre el futuro del club han impulsado este interés. Los grandes clubes buscan aprovechar la situación para fichar a las piezas clave de los mancunianos.

La estrategia invernal del «Barcelona»: La petición de Hansi Flick

Según la fuente especializada en fichajes FullTime Report el club catalán ya ha definido una estrategia clara para el traspaso de Abdukodir Husanov:

  • Oferta oficial invernal: El «Barcelona» planea enviar una oferta oficial directa al « Manchester City» durante el mercado de invierno que abrirá en enero de 2027 por el defensa de 22 años;

  • La elección del entrenador: El entrenador Hans-Dieter Flick ha elegido a Husanov como el joven talento físico, rápido y fiable con el balón, capaz de aportar estabilidad a la línea defensiva central.

Clubes de la Premier League y el factor Alonso: La competencia aumenta

El interés por Husanov no se limita al gigante español:

  • «Chelsea» y Xabi Alonso: Fuentes indican el deseo de incorporar al defensa uzbeko para cubrir las carencias defensivas del equipo;

  • Otros pretendientes de la Premier League: Asimismo, los clubes de la Premier League «Aston Villa», «Everton» y «Bournemouth» siguen de cerca la situación del jugador.

¿Cuándo se decidirá el futuro?

El destino de las estrellas del «Manchester City», incluido Abdukodir Husanov, depende en gran medida de las decisiones finales y sanciones que impongan al club la Premier League y los organismos internacionales.

Si los catalanes logran cerrar este acuerdo en invierno, Husanov podría convertirse en el primer futbolista uzbeko en la historia del «Barcelona».

Abdukodir HusanovManchester CityBarcelonaFichajesFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Plan de fichaje impactante: El Barcelona se prepara para enviar una oferta oficial por HusanovPlan de fichaje impactante: El Barcelona se prepara para enviar una oferta oficial por HusanovAyer 20:34¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester19 octubre 07:06El error táctico de Enzo Maresca: ¿A quiénes criticaron los expertos tras el partido contra el PSG?El error táctico de Enzo Maresca: ¿A quiénes criticaron los expertos tras el partido contra el PSG?15 octubre 07:13El futuro de Erling Haaland: ¿pueden atraerlo los gigantes españoles?El futuro de Erling Haaland: ¿pueden atraerlo los gigantes españoles?2 septiembre 12:37¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?13 octubre 19:21El Manchester City derrota al Liverpool con una goleada a domicilioEl Manchester City derrota al Liverpool con una goleada a domicilio11 octubre 22:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán