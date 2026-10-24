El jugador de la selección nacional de Uzbekistán y del « Manchester City» Abdukodir Husanov podría vivir un gran giro en su carrera. El defensa central de 22 años, que actúa con regularidad en las filas de los «citizens», ya ha captado la atención de los principales clubes europeos.

Las posibles sanciones financieras contra el campeón inglés y la incertidumbre sobre el futuro del club han impulsado este interés. Los grandes clubes buscan aprovechar la situación para fichar a las piezas clave de los mancunianos.

La estrategia invernal del «Barcelona»: La petición de Hansi Flick

Según la fuente especializada en fichajes FullTime Report el club catalán ya ha definido una estrategia clara para el traspaso de Abdukodir Husanov:

Oferta oficial invernal: El «Barcelona» planea enviar una oferta oficial directa al « Manchester City» durante el mercado de invierno que abrirá en enero de 2027 por el defensa de 22 años;

La elección del entrenador: El entrenador Hans-Dieter Flick ha elegido a Husanov como el joven talento físico, rápido y fiable con el balón, capaz de aportar estabilidad a la línea defensiva central.

Clubes de la Premier League y el factor Alonso: La competencia aumenta

El interés por Husanov no se limita al gigante español:

«Chelsea» y Xabi Alonso: Fuentes indican el deseo de incorporar al defensa uzbeko para cubrir las carencias defensivas del equipo;

Otros pretendientes de la Premier League: Asimismo, los clubes de la Premier League «Aston Villa», «Everton» y «Bournemouth» siguen de cerca la situación del jugador.

¿Cuándo se decidirá el futuro?

El destino de las estrellas del «Manchester City», incluido Abdukodir Husanov, depende en gran medida de las decisiones finales y sanciones que impongan al club la Premier League y los organismos internacionales.

Si los catalanes logran cerrar este acuerdo en invierno, Husanov podría convertirse en el primer futbolista uzbeko en la historia del «Barcelona».