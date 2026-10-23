Alavés — Málaga: alineaciones y directo

·10·Deportes
Alavés — Málaga: alineaciones y directo

El encuentro de La Liga entre el Alavés y el Málaga comenzará el 24 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Alavés: 1. Sivera A., 10. Aleñá C., 8. Blanco A., 15. Boyé L., 9. Díaz M., 19. Ibáñez P., 16. Koski V., 7. Pérez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.

Entrenador del Alavés: Sánchez Flores Q.

Alineación titular del Málaga: 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Niño A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.

Entrenador del Málaga: Funes J.

AlavésMálagaLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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