7 goles y un super show en Cataluña: el FC Barcelona golea al Alavés por 6-1

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7 goles y un super show en Cataluña: el FC Barcelona golea al Alavés por 6-1

En la jornada 11 de La Liga, el FC Barcelona recibió al Alavés en su estadio y ofreció a los aficionados un auténtico festival de goles. Los catalanes anotaron 6 goles sin respuesta, celebrando una victoria amplia y brillante por 6-1.

Los protagonistas del encuentro, Raphinha y Lamine Yamal, firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López y el suplente Anthony Gordon también sumaron un gol cada uno.

Crónica del partido: 90 minutos de presión y lluvia de goles

El encuentro estuvo bajo el control total de los locales desde los primeros minutos:

  • Raphinha abre el marcador (minuto 8): Atrapados en el torbellino de ataques rápidos, los visitantes encajaron un gol en el minuto 8: Raphinha abrió el marcador (1-0);

  • El doblete de Fermín y Raphinha (minutos 23, 41): En el minuto 23, Fermín López amplió la diferencia, y en el minuto 41, Raphinha celebró su doblete (3-0);

  • Dos disparos precisos de Yamal (minutos 45+1, 64): En el tiempo añadido de la primera parte, Lamine Yamal marcó el cuarto gol. En el minuto 64, también completó su doblete, dejando el marcador en 5-0;

  • El punto final de Gordon y el gol del honor (minutos 81, 84): En el minuto 81, Anthony Gordon, que entró desde el banquillo, anotó el sexto gol. En el minuto 84, Díaz marcó el gol del honor para el Alavés, estableciendo el 6-1 definitivo.

Tabla de posiciones: El FC Barcelona en la cima

Esta gran victoria volvió a cambiar la situación en la parte alta de la clasificación:

  • El FC Barcelona, líder en solitario: Con 30 puntos en su haber, los catalanes recuperan el primer puesto en la tabla de La Liga;

  • El Alavés en la 8ª posición: Con 12 puntos, los visitantes se mantienen de momento en el octavo lugar a pesar de la abultada derrota.

Protocolo y alineaciones

  • La Liga. Jornada 11

  • FC Barcelona — Alavés 6-1

  • Goles: Raphinha (8, 41), Fermín López (23), Yamal (45+1, 64), Gordon (81) — Díaz (84).

Alineaciones iniciales:

  • FC Barcelona: Joan García, Fariñas, Cubarsí, Cancelo (Balde, 62), De Jong (Gerard Martín, 82), Pedri (Bernal, 46), Fermín López, Rodri, Raphinha (Gabriel Jesus, 62), Adeyemi, Yamal (Gordon, 74).

  • Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Novoa, Otte, Rebbach (Manas, 55), Suárez (Ibáñez, 55), Blanco, Ángel Pérez (Ramos, 74), Boyé (Díaz, 74), Antonio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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