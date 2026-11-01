7 goles y un super show en Cataluña: el FC Barcelona golea al Alavés por 6-1

En la jornada 11 de La Liga, el FC Barcelona recibió al Alavés en su estadio y ofreció a los aficionados un auténtico festival de goles. Los catalanes anotaron 6 goles sin respuesta, celebrando una victoria amplia y brillante por 6-1.

Los protagonistas del encuentro, Raphinha y Lamine Yamal, firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López y el suplente Anthony Gordon también sumaron un gol cada uno.

Crónica del partido: 90 minutos de presión y lluvia de goles

El encuentro estuvo bajo el control total de los locales desde los primeros minutos:

Raphinha abre el marcador (minuto 8): Atrapados en el torbellino de ataques rápidos, los visitantes encajaron un gol en el minuto 8: Raphinha abrió el marcador (1-0);

El doblete de Fermín y Raphinha (minutos 23, 41): En el minuto 23, Fermín López amplió la diferencia, y en el minuto 41, Raphinha celebró su doblete (3-0);

Dos disparos precisos de Yamal (minutos 45+1, 64): En el tiempo añadido de la primera parte, Lamine Yamal marcó el cuarto gol. En el minuto 64, también completó su doblete, dejando el marcador en 5-0;

El punto final de Gordon y el gol del honor (minutos 81, 84): En el minuto 81, Anthony Gordon, que entró desde el banquillo, anotó el sexto gol. En el minuto 84, Díaz marcó el gol del honor para el Alavés, estableciendo el 6-1 definitivo.

Tabla de posiciones: El FC Barcelona en la cima

Esta gran victoria volvió a cambiar la situación en la parte alta de la clasificación:

El FC Barcelona, líder en solitario: Con 30 puntos en su haber, los catalanes recuperan el primer puesto en la tabla de La Liga;

El Alavés en la 8ª posición: Con 12 puntos, los visitantes se mantienen de momento en el octavo lugar a pesar de la abultada derrota.

Protocolo y alineaciones

La Liga. Jornada 11

FC Barcelona — Alavés 6-1

Goles: Raphinha (8, 41), Fermín López (23), Yamal (45+1, 64), Gordon (81) — Díaz (84).

Alineaciones iniciales: