En el marco de la jornada 14 de La Liga española, el club Real Madrid recibió al Alavés en su estadio. Contra todo pronóstico, el encuentro terminó con la victoria de los visitantes por 1:2 .

El gol del exjugador Mariano y la expulsión de Bellingham

En la primera parte, el exdelantero de los «merengues» Mariano abrió el marcador en el minuto 22, adelantando a los visitantes. En la segunda mitad, el Alavés mantuvo su ofensiva y en el minuto 61, Pérez amplió la ventaja.

En el minuto 69, Kylian Mbappé anotó para meter al Real en el partido, pero los madrileños no pudieron evitar la derrota. Además, en el minuto 89, Jude Bellingham recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Tras esta derrota, el Real Madrid 33 puntos se mantiene en la 3ª posición de la tabla. El Alavés, que sumó tres puntos vitales, alcanzó los 19 puntos y ascendió al 8º puesto .

Ficha del partido y estadísticas principales

Estadísticas Datos oficiales Competición y jornada La Liga española, Jornada 14 Partido y resultado Real Madrid — Alavés 1:2 Goles Kylian Mbappé (69') — Mariano (22'), Pérez (61') Amonestaciones Mourinho (45+1'), Konaté (74'), Bellingham (75') — Sivera (74'), Selu (75'), Otto (78') Expulsión Jude Bellingham (89', segunda tarjeta amarilla) Situación en la tabla Real Madrid — 33 puntos (3er puesto); Alavés — 19 puntos (8º puesto) Alineación del Real Madrid Courtois, Cucurella, Konaté, Hysen, Valverde, Tchouaméni (Silva, 46), Brahim Díaz (Dimomande, 46), Güler (Espi, 60), Bellingham, Vinícius, Mbappé Alineación del Alavés Sivera, Rebbach (Valentín, 64), Pérez (Manyas, 77), Tenaglia, Koski, Otto, Denis Suárez (Guevara, 59), Ibáñez (Diallo, 64), Blanco, Mariano (Enríquez, 77), Antonio Martínez

¿Cómo crees que afectarán esta derrota inesperada en el Santiago Bernabéu y la tarjeta roja de Jude Bellingham a las opciones del Real Madrid en la lucha por el título?

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