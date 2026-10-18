Celta de Vigo - Alavés: alineaciones y directo
El encuentro de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Alavés comenzará el 18 de octubre a las 19:15 (hora local).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Celta de Vigo: 13. Radu I., 20. Rodríguez J., 18. Lago Y., 21. Cáceres S., 23. Álvarez H. (capitán), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Driuies K., 9. Jutglà F., 19. Swedberg W.
Suplentes del Celta de Vigo: 3. Alonso M., 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galán J., 16. González J., 15. Núñez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.
Entrenador del Celta de Vigo: Giráldez C.
Alineación titular del Alavés: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibáñez P., 8. Blanco A., 10. Aleñá C., 11. Martínez T., 15. Boyé L.
Suplentes del Alavés: 24. Diallo Selu M., 9. Díaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olaiz J., 23. Protesoni K., 13. Rodríguez A., 22. Rodríguez M., 4. Suárez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.
Entrenador del Alavés: Sánchez Flores Q.
Comentarios 0
…