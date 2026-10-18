Celta de Vigo - Alavés: alineaciones y directo

·42·Deportes
Celta de Vigo - Alavés: alineaciones y directo

El encuentro de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Alavés comenzará el 18 de octubre a las 19:15 (hora local).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Celta de Vigo: 13. Radu I., 20. Rodríguez J., 18. Lago Y., 21. Cáceres S., 23. Álvarez H. (capitán), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Driuies K., 9. Jutglà F., 19. Swedberg W.

Suplentes del Celta de Vigo: 3. Alonso M., 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galán J., 16. González J., 15. Núñez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.

Entrenador del Celta de Vigo: Giráldez C.

Alineación titular del Alavés: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibáñez P., 8. Blanco A., 10. Aleñá C., 11. Martínez T., 15. Boyé L.

Suplentes del Alavés: 24. Diallo Selu M., 9. Díaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olaiz J., 23. Protesoni K., 13. Rodríguez A., 22. Rodríguez M., 4. Suárez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.

Entrenador del Alavés: Sánchez Flores Q.

En directo EN VIVO
46🔁
Claudio Giráldez decidió hacer un cambio al descanso. Entra Javi Rueda, sustituyendo a Williot Swedberg (Celta Vigo).
46🔁
Hay un cambio tras el descanso. Aleix Febas entra en el lugar de Ilaix Moriba (Celta Vigo).
46
La segunda mitad acaba de empezar.
45+1
Ha finalizado la primera parte del partido.
45🟨
Toni Martínez (Alavés) comete falta y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla sin pensarlo.
43
¡Qué disparo tan flojo! Jonny Otto (Alavés) vuelve a intentarlo a puerta, esta vez desde lejos, pero ni con los ojos vendados lo habría hecho peor. El balón se va a la grada.
43
Hugo Bursio (Celta Vigo) agarra de la camiseta a su rival y el árbitro detiene el juego por falta.
39
El árbitro José Munuera vio la acción claramente y señaló falta de Abde Rebbach (Alavés).
37
Williot Swedberg (Celta Vigo) comete falta en su intento de robar el balón. José Munuera lo vio claro y hace sonar su silbato.
33
Lucas Boyé (Alavés) llega al centro dentro del área y remata de cabeza hacia el poste derecho, pero fue una parada fácil para el portero.
30
Toni Martínez (Alavés) recibe el balón cerca del área y remata de cabeza hacia el centro de la portería, pero Ionuț Radu está atento y evita el gol.
28
Hugo Álvarez (Celta Vigo) remata de primera desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el poste derecho.
26
Ferran Jutglà (Celta Vigo) desaprovechó una ocasión clara tras recibir un gran centro de falta, su disparo a quemarropa se marchó rozando el poste izquierdo.
25
El Alavés consigue un tiro libre tras una falta.
24
Ilaix Moriba (Celta Vigo) debía saber que ese tipo de acción va contra las reglas. Fue demasiado imprudente y José Munuera no tuvo más remedio que pitar.
22
Lucas Boyé (Alavés) se mostró demasiado agresivo en ataque y cometió falta sobre su rival.
18
Hugo Burcio (Celta Vigo) roba el balón a un rival y protesta indignado después de que Jose Munuera señale falta.
16
El juez de línea señaló fuera de juego de Nicolás Valentini (Alavés) y el árbitro central confirmó la decisión.
15🟨
El árbitro muestra tarjeta amarilla a Sebastián Cáceres (Celta Vigo).
13
Carles Aleñá (Alavés) intentó un tacle deslizándose, pero el árbitro José Munuera pitó falta.
12
Ionut Radu atrapó el centro de Jonny Otto (Alavés) y la jugada de ataque llegó a su fin.
7
Ville Koski (Alavés) comete falta tras una dura entrada sobre su rival.
5
José Munuera pita falta porque Lucas Boyé (Alavés) fue demasiado duro en la disputa por el balón.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
19:18
Saca de centro el Celta de Vigo.
19:15
Presentamos al árbitro del partido de hoy, es José Munuera.
19:15
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
19:15
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Intentaremos ofrecerles todos los detalles de lo que ocurra en el campo. El inicio del partido está muy cerca.
Celta de VigoAlavésLaLigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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