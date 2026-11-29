En el partido de la 14ª jornada de La Liga española disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Alavés sorprendió Real Madrid al ganar 2:1 . El centrocampista, autor del segundo gol decisivo de los visitantes en el minuto 61, Ángel Pérez Movistar compartió sus impresiones sobre esta victoria histórica en una entrevista con el canal.

«El factor clave es el equipo»

El jugador del Alavés, que derrotó al Real en Madrid tras 26 años de espera, destacó que el trabajo de todo el equipo fue la base del éxito:

«No me salen las palabras, sigo emocionado... Hemos hecho historia. No merecíamos la mala racha que hemos pasado recientemente. ¿Qué fue el factor clave? El equipo. Quiero destacar a todos mis compañeros. Sobre el penalti, estábamos tranquilos. Vimos rápidamente en la pantalla del campo que no era penalti», dijo Ángel Pérez.

(Recordemos que en el minuto 88, tras la revisión del VAR, no se concedió penalti a favor del Real y Jude Bellingham fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simulación.)