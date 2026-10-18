Málaga - Real Sociedad: alineaciones y directo

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Málaga - Real Sociedad: alineaciones y directo

El encuentro de La Liga entre el Málaga y la Real Sociedad comenzará el 18 de octubre a las 21:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Málaga: 1. Herrero A. (capitán), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Niño A., 9. Chupé.

Suplentes del Málaga: 7. Abaida H., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López C., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.

Entrenador del Málaga: Funes J.

Alineación inicial de la Real Sociedad: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (capitán), 9. Óskarsson O.

Suplentes de la Real Sociedad: 27. Marrero U., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sucic L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.

Entrenador de la Real Sociedad: Matarazzo P.

En directo0-2 EN VIVO
260-2
Гол! Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) рақибнинг катта хатосидан сўнг жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни эгаллаб олди ва уни дарвоза тўрига жойлаб қўйди. У ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.
23
El Málaga no aprovechó el córner, Alex Remiro (Real Sociedad) saltó y se hizo con el balón.
21
El Málaga no aprovechó el saque de esquina, Alex Remiro (Real Sociedad) se hizo con el balón por alto.
21
¡Adrián Niño (Málaga) tuvo una ocasión de oro! Remató de cabeza a quemarropa hacia el lado izquierdo de la portería, pero Álex Remiro estuvo atento y realizó una parada brillante. ¡Málaga sacará de esquina!
16
El Real Sociedad saca el córner en corto.
16
El portero detiene el remate de Takefusa Kubo (Real Sociedad) con una parada brillante, el balón iba directo a la escuadra derecha. Real Sociedad tendrá un saque de esquina.
13
Ángel Recio (Málaga) controla el balón cerca de la frontal del área y dispara, pero el esférico se marcha muy por encima del larguero.
13
Málaga colgó el balón al área desde el córner, pero el centro fue demasiado potente y se marchó fuera del campo.
11
El Real Sociedad no aprovechó el córner, los defensores despejaron el balón.
10
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) saca un potentísimo disparo a puerta, pero un defensa bloquea el balón con todo.
30-1
¡El balón al fondo de la red! Takefusa Kubo (Real Sociedad) probó suerte desde fuera del área, su disparo desvió en un defensa y dejó sin opciones al portero Alfonso Herrero. Pone el 0-1.
1
El partido acaba de empezar.
21:32
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Málaga sacará desde el centro.
21:30
Luis Bestard Servera ha sido designado como árbitro principal para este partido.
21:30
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio.
21:30
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Os traeremos todos los detalles de lo que ocurra en el césped. El inicio del partido está a punto.
MálagaReal SociedadLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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