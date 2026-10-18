Málaga - Real Sociedad: alineaciones y directo

El encuentro de La Liga entre el Málaga y la Real Sociedad comenzará el 18 de octubre a las 21:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Málaga: 1. Herrero A. (capitán), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Niño A., 9. Chupé.

Suplentes del Málaga: 7. Abaida H., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López C., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.

Entrenador del Málaga: Funes J.

Alineación inicial de la Real Sociedad: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (capitán), 9. Óskarsson O.

Suplentes de la Real Sociedad: 27. Marrero U., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sucic L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.

Entrenador de la Real Sociedad: Matarazzo P.