Maresca habla sobre la racha de 4 años sin ganar ante el Aston Villa y su primera derrota

En la última jornada de la Premier League, tras encajar su primera derrota de la temporada, el entrenador del Manchester City Enzo Maresca compartió sus impresiones sobre el partido en Birmingham contra Aston Villa (1-2) y sobre la mala racha fuera de casa.

Tras un inicio de temporada arrollador con siete victorias consecutivas, los «Citizens» perdieron puntos por primera vez en el campeonato. Lo más llamativo es que el club mancuniano vuelve a caer derrotado en «Villa Park» por cuarta temporada consecutiva.

«Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada»: Sobre la maldición fuera de casa

Tras el partido, en una entrevista con el canal TNT Sports , Enzo Maresca reaccionó con calma ante la serie de fracasos en Birmingham:

Comentario sobre la cuarta derrota consecutiva: «¿Cuarta derrota consecutiva en el campo del Aston Villa en la Premier League? No pasa nada, intentaremos cambiar esto la próxima temporada. Por ahora, solo puedo analizar el partido de hoy y los errores cometidos», respondió el técnico.

«No merecíamos perder»: Análisis de los goles y las ocasiones creadas

El técnico valoró positivamente el desarrollo del encuentro y la calidad de juego de sus pupilos, aunque señaló errores defensivos graves:

Control y ataques: «En general, jugamos bien y creamos muchas ocasiones claras. Pasamos la mayor parte del partido alrededor del área rival. Solo permitimos que el oponente creara dos ocasiones peligrosas en todo el encuentro;

Error en el contraataque: En la segunda parte, solo dimos al rival una oportunidad de castigarnos al contragolpe y la aprovecharon. En esos momentos hay que defender mejor o tener un poco de suerte. Eso pasa en el fútbol;

Goles evitables: En realidad, ambos goles encajados se pudieron evitar. No creo que mereciéramos la derrota, pero el hecho es que perdimos. Sacaremos las conclusiones correctas y seguiremos adelante», añadió el técnico.

El próximo reto: La Copa de la Liga

A pesar de perder sus primeros puntos de la temporada, el Manchester City sigue siendo uno de los principales aspirantes al título y no tiene tiempo para lamentarse:

Los «Citizens» jugarán su próximo partido muy pronto, el 28 de octubre en el marco de la Copa de la Liga inglesa contra el Brighton .