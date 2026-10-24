Rúben Dias habla sobre la dolorosa derrota ante el Aston Villa

En la jornada 8 de la Premier League, tras la derrota por 1-2 como visitante ante el Aston Villa, Manchester City el capitán del club, Rúben Dias, compartió sus impresiones sobre este encuentro y la primera derrota de la temporada.

Tras un inicio de temporada arrollador con siete victorias consecutivas, los «Citizens» sufrieron su primer tropiezo en un duelo complicado en Birmingham. El capitán reconoció la gran eficacia del rival y admitió las dificultades de su equipo al inicio del partido.

«Tiempo de adaptación»: Las dificultades de la primera parte

El experimentado defensa portugués destacó que los locales sorprendieron tácticamente en los primeros minutos:

Confusión inicial: «Esta derrota duele mucho porque luchamos mucho en el campo. Necesitamos tiempo para entrar en el ritmo del partido durante los primeros 10-15 minutos de la primera parte;

Cambios tácticos: Cambiaron su posicionamiento de forma inesperada y nos llevó un tiempo adaptarnos a ese nuevo esquema», explicó Dias.

«Dos ataques, dos goles»: La alta eficacia del rival

Rúben Dias señaló que, aunque elManchester City tuvo el control, el rival aprovechó al máximo sus oportunidades:

Diferencia amarga: «A pesar de ello, no dejamos de luchar y crear ocasiones. El rival solo tuvo dos llegadas y marcó dos goles. Una eficacia realmente alta y despiadada;

Tareas para el futuro: Todavía hay muchos aspectos en los que debemos trabajar seriamente. Tenemos que mostrar un juego mucho mejor y de mayor calidad», subrayó el capitán.

La derrota en Villa Park no privó alManchester City del liderato en la tabla, pero las carencias defensivas y en la transición fueron una seria advertencia para el cuerpo técnico.