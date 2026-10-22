¿Por qué a Enzo Maresca le preocupa el juego sin balón del Aston Villa?

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¿Por qué a Enzo Maresca le preocupa el juego sin balón del Aston Villa?

En el marco de la octava jornada de la Premier League, dos aspirantes a la parte alta de la tabla se enfrentan: Aston Villa y Manchester City se ven las caras.

Antes de este importante encuentro, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca elogió el trabajo de su homólogo Unai Emery y la filosofía de juego de los de Birmingham en la rueda de prensa. Las declaraciones de Maresca fueron recogidas por City Xtra .

«Ha demostrado su valía en todos los equipos donde ha estado»: el reconocimiento de Maresca a Emery

Enzo Maresca destacó la experiencia y el enfoque táctico del técnico español:

  • Respeto y reconocimiento: «Respeto mucho a Unai Emery. Dondequiera que haya trabajado, siempre ha demostrado su gran nivel. Es sin duda un entrenador fantástico;

  • Precisión en el estilo de juego: Tiene un equipo muy bien formado bajo sus órdenes. Es fácil reconocer a este equipo por su estilo de juego único en el campo. Está claro lo que buscan y hacia qué objetivo se dirigen».

¿Cuál es el aspecto más peligroso del Aston Villa?

El técnico delManchester City

  • puso el foco en la mayor virtud del rival y pidió cautela a sus jugadores: Juego sin balón e intensidad:

  • «El Aston Villa juega con un ritmo, presión e intensidad muy altos, especialmente sin balón; Una prueba difícil: Por eso, estoy convencido de que alManchester City

le esperan 90 minutos muy complejos y difíciles», señaló el técnico italiano.

¿Cuándo y a qué hora empieza el partido?

  • Detalles del choque de la 8ª jornada de la Premier League: Fecha: sábado 24 de octubre;

  • Hora de inicio: a las 16:30 hora local.

Se espera que el duelo entre dos grandes estrategas, Enzo Maresca y Unai Emery, sea uno de los eventos principales de la semana en la Premier League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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