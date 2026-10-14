Manchester City contra PSG esta noche: ¿quién dominará en este enfrentamiento histórico?

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027, dos gigantes del continente, el inglés Manchester City y el francés PSG se enfrentan. Este duelo, que tendrá lugar en el majestuoso estadio Etihad de Manchester, comenzará a las 00:00hora de Taskent (en la noche del 14 al 15 de octubre).

Ambos clubes son candidatos principales al título continental, por lo que el choque en el Etihad promete ser el evento más intenso e intrigante de la jornada.

Los últimos 5 enfrentamientos directos

Manchester Cityy el PSG han protagonizado encuentros intensos y llenos de goles en sus últimos cinco partidos de Champions League:

22.01.2025 | Champions League: PSG — Manchester City— 4:2 ;

24.11.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:1 ;

28.09.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 2:0 ;

04.05.2021 | Champions League: Manchester City — PSG — 2:0 ;

28.04.2021 | Champions League: PSG — Manchester City — 1:2.

Comparativa de enfrentamientos

Los resultados de los últimos cinco partidos son los siguientes:

Indicador Manchester City PSG Número de victorias 3 2 Goles marcados 8 8 Resultado del último partido Derrota (2:4) Victoria (4:2)

¿Qué esperar del partido de hoy?