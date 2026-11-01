Empate en Villa Park: un autogol de Suzuki priva al Aston Villa de la victoria

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Empate en Villa Park: un autogol de Suzuki priva al Aston Villa de la victoria

En el marco de la novena jornada de la Premier League, en un emocionante enfrentamiento disputado en Birmingham, Aston Villa recibió en su estadio al club londinense Fulham . En un duelo intenso celebrado en el estadio Villa Park, ambos equipos firmaron un empate 1-1.

Aunque el marcador fue inaugurado por el nuevo goleador local, Nicolas Jackson, un inesperado autogol en la segunda mitad otorgó un punto a los visitantes.

Crónica del partido: La destreza de Jackson y la mala fortuna de Suzuki

El encuentro comenzó con ataques activos por parte de ambos equipos desde los primeros minutos:

  • Jackson abre el marcador (minuto 39): Hacia el final de la primera parte, el Aston Villa aumentó la presión y logró su objetivo: Nicolas Jackson mantuvo la calma dentro del área y abrió el marcador (1-0);

  • El autogol decisivo (minuto 64): En la segunda mitad, durante uno de los ataques de los londinenses en busca del empate, el portero local Zion Suzuki anotó accidentalmente en su propia portería — 1-1;

  • Presión final: A pesar de que Unai Emery realizó varios cambios ofensivos en los minutos restantes, no lograron marcar el segundo gol ante la portería defendida por Bernd Leno.

Situación en la tabla de posiciones

Este empate afectó la posición de los equipos en la tabla de la siguiente manera:

  • Aston Villa en el top 10: Los de Birmingham alcanzaron los 12 puntos y se sitúan en la novena posición de la tabla;

  • Fulham en el puesto 15: Tras conseguir un valioso punto fuera de casa, los «Cottagers» llegaron a los 9 puntos y ocupan el decimoquinto lugar.

Protocolo y alineaciones

  • Premier League. Jornada 9

  • Aston Villa — Fulham 1-1

  • Goles: Jackson (39) — Suzuki (64, autogol).

Alineaciones iniciales:

  • Aston Villa: Suzuki, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Kamara (Barkley, 79), Goretzka (Mbaye, 67), Maatsen, Edgard, McGinn (Garnacho, 87), Manzambi (Joao Gomes, 67), Jackson.

  • Fulham: Leno, Castagne (Larsson, 87), Affengruber, Bassey, Robinson, Charles, Berge, Bobb (Tete, 79), King (Palacios, 79), Iwobi (Carney, 75), Gonzalo García (Muniz, 87).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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