¿A qué hora comienza la pelea de Ramazon Temirov contra Lone Kavanagh en Abu Dabi?

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¿A qué hora comienza la pelea de Ramazon Temirov contra Lone Kavanagh en Abu Dabi?

Hoy, 24 de octubre, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, durante el prestigioso UFC 333, el artista marcial uzbeko Ramazon Temirov llevará a cabo un combate importante.

Luchando por ascender en el ranking de peso mosca, Temirov se enfrentará en este torneo al peligroso luchador británico Lone Kavanagh.ga qarshi bahs olib boradi.

¿Cuándo empieza la pelea y dónde se puede ver en vivo?

Los detalles sobre el horario de inicio y la transmisión de este enfrentamiento, esperado por millones de aficionados al deporte en Uzbekistán, son los siguientes:

  • Hora de inicio exacta: Se espera que el enfrentamiento entre Ramazon Temirov y Lone Kavanagh comience en la madrugada del 25 de octubre, aproximadamente a las 00:15 (hora de Taskent); start olishi kutilmoqda;

  • Transmisión en vivo: Los aficionados de nuestro país podrán ver este intenso combate en directo a través de la plataforma Setanta Uzbekistan. platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.

Récords y estadísticas de los luchadores

Ambos atletas han acumulado una experiencia significativa en las arenas profesionales de MMA, y sus registros en el octágono demuestran un alto nivel:

  • Ramazon Temirov: A lo largo de su carrera ha disputado 23 combates, registrando 20 victorias y solo 3 derrotas. Su velocidad explosiva y sus golpes potentes siempre han sido una amenaza seria para sus oponentes;

  • Lone Kavanagh: El luchador británico cuenta con un registro de 10 victorias y 2 derrotas en 12 encuentros.

Esta victoria brindará a nuestro compatriota una oportunidad estratégica para acercarse a los mejores luchadores de la división y a la carrera por el título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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