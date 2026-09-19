«¡El KO del aspirante!»: Ramazon Temirov revela los secretos de su enfrentamiento contra Steve Erceg

En la división de peso mosca (flyweight), una de las más rápidas y espectaculares de la UFC, se ha convertido en una verdadera sensación de las artes marciales uzbekas: Ramazon Temirov ha revelado los detalles detrás de la mayor victoria de su carrera. El 25 de julio, durante el espectacular torneo de la UFC en el Etihad Arena de Abu Dabi, nuestro compatriota se enfrentó al número 2 de la división y ex aspirante al título, Steve Erceg, noqueándolo en el primer asalto con una técnica devastadora.

Recordando este brillante triunfo, Temirov reveló que invirtió más de 35 000 dólares de sus fondos personales en su preparación. Esta gran inversión, destinada a compañeros de entrenamiento de élite, un equipo técnico extranjero y campamentos de recuperación especializados, dio sus frutos al 100%, llevando al luchador uzbeko al Top 10 mundial. Temirov no quiere detener este impulso: el 24 de octubre, en el mismo escenario de Abu Dabi, afrontará un nuevo reto contra el invicto y peligroso noqueador inglés Lone'er Kavanagh.

¿Qué papel jugó el campamento de 35 000 dólares en la caída de Erceg, qué tan incómodo es el estilo de Kavanagh para Temirov y cuánto acerca este choque del 24 de octubre a Ramazon al cinturón de campeón?

«Inversión de 35 000 $ y triunfo en el 1er asalto»: ¿Cómo fue derrotado Erceg?

La victoria de Ramazon Temirov sobre el ex aspirante Steve Erceg en cifras:

Inversión financiera y física: Más de 35 000 dólares destinados al campamento de entrenamiento para establecer un sistema de preparación de élite;

Heroísmo en el primer asalto: En el combate del 25 de julio en Abu Dabi, el ex aspirante australiano no pudo resistir la presión inicial y los golpes pesados de Temirov;

Reconocimiento en la liga de élite: Este KO situó a Ramazon Temirov entre los noqueadores más peligrosos de la división y futuros aspirantes al título;

Perfección táctica: La gestión de la distancia y la precisión en el contragolpe sobre la mandíbula abierta del rival fueron las claves de la victoria.

«24 de octubre: ante un peligroso luchador inglés»: el test de Lone'er Kavanagh

Detalles sobre el próximo rival y la nueva noche en Abu Dabi:

Estatus del rival: El inglés Lone'er Kavanagh es uno de los talentos más rápidos y dinámicos de su división;

Fecha y lugar del combate: 24 de octubre, EAU, Abu Dabi, Etihad Arena — el combate será parte de la cartelera principal;

Valor del enfrentamiento: Una nueva victoria abriría oficialmente a Temirov las puertas al top 4 de aspirantes al título;

Un segundo hogar en el octágono: El Etihad Arena y el apoyo de miles de aficionados uzbekos serán una vez más una fuente de fuerza adicional para Temirov.

Análisis deportivo: la importancia de los campamentos financieros en el MMA moderno

Expertos y conclusión de los entrenadores:

El precio de una preparación de élite: Las victorias al nivel de la UFC no dependen solo del talento, sino también de nutricionistas cualificados, entrenadores de lucha y compañeros de entrenamiento de alto nivel;

Choque de estilos: Contra Kavanagh, Temirov deberá mantener un ritmo alto y un control perfecto de sus desplazamientos, ya que el británico es extremadamente peligroso al contragolpe;

La nueva cima del MMA uzbeko: La elección de Ramazon Temirov de enfrentar a rivales de alto rango demuestra su determinación por alcanzar el cinturón.

El brillante KO de Ramazon Temirov sobre Steve Erceg y su seriedad ante el próximo desafío demuestran una vez más que los luchadores uzbekos pueden competir con la élite mundial.

¿Crees que Ramazon Temirov podrá noquear a Lone'er Kavanagh el 24 de octubre en Abu Dabi, o el combate llegará a la decisión de los jueces? ¿Crees que pronto subirá al octágono por el cinturón de la UFC? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este artículo con todos los fans de las artes marciales!