Bektemir Meliqo‘ziyev noquea a su rival tayiko en el 2º asalto en Dubái

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Bektemir Meliqo‘ziyev noquea a su rival tayiko en el 2º asalto en Dubái

El boxeador uzbeko que compite en la categoría de peso supermediano Bektemir Meliqo‘ziyev (18-1, 12 KO) celebró una nueva victoria brillante en una velada de boxeo profesional organizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El boxeador uzbeko se enfrentó en este combate al tayiko Karomatullo Sharipov (4-3-1, 3 KO) y, tras demostrar una superioridad total, derrotó a su oponente en el segundo asalto por la vía rápida con un contundente nocaut.

Dominio absoluto en el ring: segunda victoria antes del límite en 2026

Bektemir Meliqo‘ziyev demostró una vez más esta temporada su gran estado de forma y su potencia de pegada:

  • Dos combates, dos nocauts: Este duelo fue el segundo de Bektemir en 2026. En su anterior enfrentamiento también derrotó a su rival antes del límite;

  • Récord profesional: Tras este éxito, el boxeador uzbeko elevó su cuenta de victorias a 18 (12 de ellas por nocaut), consolidándose como uno de los aspirantes más peligrosos de la categoría.

Un gran choque en el horizonte: Jaime Munguía, el objetivo por el título WBA

Tras la rápida victoria sobre Sharipov, toda la atención se centró en el esperado gran combate contra el actual campeón de la categoría:

  • El desafío de la estrella mexicana: El famoso boxeador mexicano, campeón WBA del peso supermediano, Jaime Munguía (47-2, 35 KO) declaró recientemente, tras vencer al ruso Nikita Zonyan, que está listo para enfrentarse a Meliqo‘ziyev en su próxima defensa del título:

    • «Creo que el siguiente será Meliqo‘ziyev. ¡Eres el próximo rival, amigo!», había declarado Munguía;

  • Acuerdo alcanzado: Según el reconocido periodista deportivo y experto en boxeo estadounidense Chris Mannix, ambas partes ya han acordado todas las condiciones principales para el combate por el título:

    • «Munguía peleará contra Meliqo‘ziyev. No creo que deje vacante el cinturón de campeón voluntariamente. Me han informado que ya han acordado oficialmente los términos del combate», informó el insider.

Si este supercombate se anuncia oficialmente, será para Bektemir Meliqo‘ziyev la prueba de fuego más grande de su carrera profesional y uno de los eventos más esperados del año por los aficionados al boxeo uzbeko.

Bektemir Meliqo‘ziyevJaime MunguíaBoxeo ProfesionalWBAUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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