«Cavanaugh lo va a dormir»: Su antiguo rival desea ver a Ramazan Temirov noqueado

Luchador de la UFC Charles Johnson el artista marcial uzbeko Ramazan Temirov ha hecho declaraciones explosivas e insultantes sobre él.

Ante su próximo combate, el atleta estadounidense acusó abiertamente a su antiguo rival de haber consumido sustancias prohibidas (dopaje) y expresó su deseo de que sea noqueado brutalmente por el británico Lone Cavanaugh.

«Solo el gong lo salvó»: Los recuerdos dolorosos de Johnson

Charles Johnson y Ramazan Temirov se enfrentaron en el octágono en 2024, donde nuestro compatriota noqueó a su rival de forma espectacular. Sin embargo, Johnson aún no supera esa derrota:

Acusación de esteroides: «Nadie más que sus compatriotas presta atención a este tramposo que fue atrapado con esteroides», señaló Johnson;

Sobre aquel combate: «Él estaba prácticamente muerto esa noche, solo el gong y el cronómetro lo salvaron. Incluso bajo el efecto de esteroides para mejorar el cardio y la resistencia, apenas podía mantenerse en pie entre los asaltos», afirmó.

«Que tropiece y sea noqueado»: Odio antes del duelo contra Cavanaugh

El atleta estadounidense no ocultó su desprecio respecto al importante enfrentamiento de Temirov que tendrá lugar mañana:

Deseos malintencionados: «Espero que al entrar a la jaula (octágono) tropiece y Cavanaugh le propine un KO terrible para dormirlo», dijo Johnson;

Exigencia de dos años de castigo: Según Charles, cualquier luchador que utilice deliberadamente dopaje y esteroides para obtener ventaja en el mundo de las MMA debe ser sancionado con una descalificación estricta de al menos 2 años.

Una prueba importante para Temirov

A pesar de esta declaración dura y provocadora de Charles Johnson, toda la atención de Ramazan Temirov está centrada en el combate principal de mañana.

Nuestro compatriota se enfrentará en el octágono al peligroso invicto británico Lone Cavanaugh. Este combate es una excelente oportunidad para que Temirov ascienda en el ranking de la división y responda dignamente a las críticas.