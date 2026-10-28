Salarios de UFC 333: Volkanovski supera el millón, ¿cuánto ganó Ramazon Temirov?

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Salarios de UFC 333: Volkanovski supera el millón, ¿cuánto ganó Ramazon Temirov?

En Abu Dabi, durante UFC 333 , se publicaron las estimaciones de los salarios de los atletas que participaron en el evento. Entre las estrellas de la liga, se revelaron los detalles financieros del talentoso luchador uzbeko Ramazon Temirov y de su oponente Lone Kavanagh.

Según los cálculos, basados en el rendimiento en el octágono y las condiciones contractuales, los ingresos de las estrellas variaron significativamente.

Luchadores destacados: La cima del millón y los líderes principales

Entre los que más ganaron en el torneo, destacan los antiguos y actuales campeones:

  • Volkanovski a la cabeza: El legendario luchador australiano Alexander Volkanovski lideró la lista con casi 1,085 millones de dólares por su participación;

  • Petr Yan y Dvalishvili en los puestos altos: El ex campeón ruso Petr Yan ganó 820 000 dólares, mientras que Merab Dvalishvili completó el podio con 450 000 dólares;

  • Finanzas del combate Kavanagh vs Temirov: Ramazon Temirov, quien fue derrotado en el primer asalto por el inglés Lone Kavanagh, vio cómo la bolsa de su rival se estimaba en 266 000 dólares, mientras que nuestro compatriota Ramazon Temirov obtuvo cerca de 61 000 dólares por su actuación.

Lista de salarios estimados de los participantes de UFC 333

Las cifras publicadas por expertos financieros son las siguientes:

  • Alexander Volkanovski — 1,085 millones $

  • Petr Yan — 820 000 $

  • Merab Dvalishvili — 450 000 $

  • Dominick Reyes — 325 000 $

  • Lone Kavanagh — 266 000 $

  • Alexander Volkov — 257 000 $

  • Movsar Evloev — 159 000 $

  • Abdul-Rakhman Yakhyaev — 123 000 $

  • Nikita Krylov — 99 000 $

  • Aaron Pico — 83 000 $

  • Azamat Murzakanov — 74 000 $

  • Losene Keita — 71 000 $

  • Abubakar Vagaev — 62 000 $

  • Ramazon Temirov — 61 000 $

  • Rizvan Kuniev — 55 000 $

  • Nurullo Aliev — 48 000 $

En UFC, los salarios dependen de la experiencia, popularidad y bonos. Para Ramazon Temirov, este es un paso inicial hacia grandes oportunidades financieras y profesionales en la liga más prestigiosa del mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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