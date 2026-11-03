Tras una dolorosa derrota, Ramazon Temirov envía un mensaje a sus fans

·3·Deportes
Tras una dolorosa derrota, Ramazon Temirov envía un mensaje a sus fans

El famoso luchador uzbeko, conocido por sus brillantes combates en la promoción UFC, Ramazon Temirov, tras su complejo combate en Abu Dabi,apareció públicamente por primera vez y dirigió un mensaje sincero a sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, el atleta publicó una emotiva foto con la bandera de Uzbekistán, enfatizando firmemente que, a pesar de la derrota, no renunciará a sus grandes objetivos y seguirá defendiendo el honor del país en los escenarios internacionales.

«Defenderé el honor de mi patria hasta mi último aliento»

En su publicación en redes sociales, Temirov expresó que no se ha quebrado mentalmente y que aspira a nuevas victorias:

  • El compromiso del atleta: «Insha'Allah, me esforzaré por defender el honor de mi patria y llevar su bandera en alto hasta mi último aliento», escribió el luchador uzbeko;

  • El apoyo de los fans: Poco después de la publicación, miles de fans uzbekos y extranjeros expresaron su apoyo en los comentarios, señalando que los verdaderos campeones regresan más fuertes tras golpes tan duros.

¿Qué sucedió en el torneo UFC 333?

El gran torneo UFC 333, celebrado el 24 de octubre en Abu Dabi (EAU), se convirtió en la noche más difícil de la carrera de Temirov:

  • Primera derrota en ligas estadounidenses: Ramazon Temirov subió al octágono contra el renombrado rival británico Lonir Kavana, quien nunca había probado el sabor de la derrota en su carrera profesional;

  • Un nocaut inesperado en el primer asalto: El combate comenzó intensamente, pero a solo medio minuto del final del primer asalto, el luchador británico lanzó un potente contraataque —un uppercut— que decidió la situación a su favor y terminó el encuentro prematuramente;

  • Fin de una racha de 12 victorias: Este revés puso fin a la impresionante racha de 12 victorias consecutivas de Temirov;

  • Cambio en el ranking: Debido a la derrota por nocaut, el atleta uzbeko descendió del 7.º al 10.º puesto en el ranking oficial TOP de su categoría de peso.

Aunque se ha observado un descenso en los rankings, la alta técnica de golpeo y el fuerte espíritu de lucha de Ramazon Temirov indican que pronto regresará al octágono aún más fuerte para volver a luchar por la cima de la división.

Ramazon TemirovUFCMMAAbu DabiDeportes
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Salarios de UFC 333: Volkanovski supera el millón, ¿cuánto ganó Ramazon Temirov?Salarios de UFC 333: Volkanovski supera el millón, ¿cuánto ganó Ramazon Temirov?28 octubre 07:57Ramazon Temirov contra Lone Kavanagh: KO rápido en el combate. ¿Cómo ocurrió? (video)Ramazon Temirov contra Lone Kavanagh: KO rápido en el combate. ¿Cómo ocurrió? (video)25 octubre 09:11Volkanovski noquea a Evloev, Yan gana la trilogía (Todos los resultados de UFC 333)Volkanovski noquea a Evloev, Yan gana la trilogía (Todos los resultados de UFC 333)25 octubre 08:16Ramazon Temirov derrotado por Kavanagh por nocaut técnicoRamazon Temirov derrotado por Kavanagh por nocaut técnico25 octubre 08:05Análisis del combate Temirov-Kavana: ¿Por qué falló el plan en Abu Dabi?Análisis del combate Temirov-Kavana: ¿Por qué falló el plan en Abu Dabi?27 octubre 21:41«Temirov es una verdadera bestia, tiene un poder aterrador»: Dustin Poirier sobre la próxima pelea«Temirov es una verdadera bestia, tiene un poder aterrador»: Dustin Poirier sobre la próxima pelea23 octubre 09:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis