Tras una dolorosa derrota, Ramazon Temirov envía un mensaje a sus fans

El famoso luchador uzbeko, conocido por sus brillantes combates en la promoción UFC, Ramazon Temirov, tras su complejo combate en Abu Dabi,apareció públicamente por primera vez y dirigió un mensaje sincero a sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, el atleta publicó una emotiva foto con la bandera de Uzbekistán, enfatizando firmemente que, a pesar de la derrota, no renunciará a sus grandes objetivos y seguirá defendiendo el honor del país en los escenarios internacionales.

«Defenderé el honor de mi patria hasta mi último aliento»

En su publicación en redes sociales, Temirov expresó que no se ha quebrado mentalmente y que aspira a nuevas victorias:

El compromiso del atleta: «Insha'Allah, me esforzaré por defender el honor de mi patria y llevar su bandera en alto hasta mi último aliento», escribió el luchador uzbeko;

El apoyo de los fans: Poco después de la publicación, miles de fans uzbekos y extranjeros expresaron su apoyo en los comentarios, señalando que los verdaderos campeones regresan más fuertes tras golpes tan duros.

¿Qué sucedió en el torneo UFC 333?

El gran torneo UFC 333, celebrado el 24 de octubre en Abu Dabi (EAU), se convirtió en la noche más difícil de la carrera de Temirov:

Primera derrota en ligas estadounidenses: Ramazon Temirov subió al octágono contra el renombrado rival británico Lonir Kavana, quien nunca había probado el sabor de la derrota en su carrera profesional;

Un nocaut inesperado en el primer asalto: El combate comenzó intensamente, pero a solo medio minuto del final del primer asalto, el luchador británico lanzó un potente contraataque —un uppercut— que decidió la situación a su favor y terminó el encuentro prematuramente;

Fin de una racha de 12 victorias: Este revés puso fin a la impresionante racha de 12 victorias consecutivas de Temirov;

Cambio en el ranking: Debido a la derrota por nocaut, el atleta uzbeko descendió del 7.º al 10.º puesto en el ranking oficial TOP de su categoría de peso.

Aunque se ha observado un descenso en los rankings, la alta técnica de golpeo y el fuerte espíritu de lucha de Ramazon Temirov indican que pronto regresará al octágono aún más fuerte para volver a luchar por la cima de la división.