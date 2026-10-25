Ramazon Temirov derrotado por Kavanagh por nocaut técnico

En el prestigioso torneo UFC 333 que se celebra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, se registró un resultado inesperado para los aficionados uzbekos a las artes marciales.

Considerado como uno de los representantes más brillantes de la división de peso mosca, Ramazon Temirov se enfrentó en el octágono al peligroso luchador británico Lone Kavanaghquien estaba un puesto por encima de él en el ranking.

Desenlace rápido en el 1er asalto y nocaut técnico

El enfrentamiento, esperado con gran expectación por millones de fans, comenzó con una intensidad extrema desde los primeros minutos:

El momento decisivo: Aunque ambos luchadores apostaron por ataques abiertos y agresivos, los golpes precisos y potentes del británico Kavanagh inclinaron la balanza a su favor;

Combate detenido prematuramente: Tras la presión constante del luchador británico, el árbitro se vio obligado a intervenir y el duelo terminó en el mismo 1er asalto con un nocaut técnico (TKO) a favor de Lone Kavanagh;

Cuarta derrota: Este resultado marca la cuarta derrota en la carrera profesional de MMA de nuestro compatriota. Temirov mantiene un récord de 20 victorias.

Cambios en el Top 10

Este combate tenía una importancia estratégica enorme para el futuro de ambos atletas en la división de la UFC y la carrera por el título: