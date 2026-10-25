Ramazon Temirov derrotado por Kavanagh por nocaut técnico

·16·Deportes
Ramazon Temirov derrotado por Kavanagh por nocaut técnico

En el prestigioso torneo UFC 333 que se celebra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, se registró un resultado inesperado para los aficionados uzbekos a las artes marciales.

Considerado como uno de los representantes más brillantes de la división de peso mosca, Ramazon Temirov se enfrentó en el octágono al peligroso luchador británico Lone Kavanaghquien estaba un puesto por encima de él en el ranking.

Desenlace rápido en el 1er asalto y nocaut técnico

El enfrentamiento, esperado con gran expectación por millones de fans, comenzó con una intensidad extrema desde los primeros minutos:

  • El momento decisivo: Aunque ambos luchadores apostaron por ataques abiertos y agresivos, los golpes precisos y potentes del británico Kavanagh inclinaron la balanza a su favor;

  • Combate detenido prematuramente: Tras la presión constante del luchador británico, el árbitro se vio obligado a intervenir y el duelo terminó en el mismo 1er asalto con un nocaut técnico (TKO) a favor de Lone Kavanagh;

  • Cuarta derrota: Este resultado marca la cuarta derrota en la carrera profesional de MMA de nuestro compatriota. Temirov mantiene un récord de 20 victorias.

Cambios en el Top 10

Este combate tenía una importancia estratégica enorme para el futuro de ambos atletas en la división de la UFC y la carrera por el título:

  • Situación antes del combate: Antes de subir al octágono, Lone Kavanagh ocupaba el 6º puesto del ranking, mientras que Ramazon Temirov estaba en el 7º;

  • La victoria de Kavanagh: El luchador británico celebra la 11ª victoria de su carrera y da un paso firme hacia el top 5 de la división;

  • El siguiente paso de Temirov: A pesar de la dura derrota, la potencia de golpeo de Ramazon y sus 20 victorias en su carrera demuestran que sigue siendo uno de los luchadores más peligrosos de la categoría, aunque ahora el atleta deberá trabajar seriamente en sus errores.

Ramazon TemirovUFC 333Lone KavanaghMMAArtes Marciales
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

UFC 333: Ramazon Temirov sube al octágono en Abu Dabi — cartelera completa y horariosUFC 333: Ramazon Temirov sube al octágono en Abu Dabi — cartelera completa y horariosAyer 17:11Choque explosivo en UFC 333: Loner Kavana habla sobre su pelea contra el noqueador uzbekoChoque explosivo en UFC 333: Loner Kavana habla sobre su pelea contra el noqueador uzbeko23 octubre 09:37Islam Makhachev predice el destino de Petr Yan y Evloev en UFC 333Islam Makhachev predice el destino de Petr Yan y Evloev en UFC 33311 septiembre 09:17Gran declaración antes de UFC 333: ¿quién prevalecerá entre Petr Yan y Merab Dvalishvili?Gran declaración antes de UFC 333: ¿quién prevalecerá entre Petr Yan y Merab Dvalishvili?22 octubre 22:56Khamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonatoKhamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonato15 septiembre 08:23Merab Dvalishvili hace una declaración impactante sobre la derrota de su rivalMerab Dvalishvili hace una declaración impactante sobre la derrota de su rival15 septiembre 08:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán