Análisis del combate Temirov-Kavana: ¿Por qué falló el plan en Abu Dabi?

En el prestigioso UFC 333 celebrado en Abu Dabi, el luchador uzbeko de la UFC que subió al octágono contra el inglés Lone Kavana, Ramazon Temirov sufrió una derrota inesperada. Tras este enfrentamiento, su mentor, el experimentado entrenador Jasur Alijonov analizó detalladamente las acciones de su pupilo y reveló qué errores tácticos se escondían tras esta sorprendente derrota.

Según el entrenador, el punto de inflexión del combate estuvo relacionado con que Ramazon se obsesionó con finalizar al rival en el primer asalto, desviándose del plan de pelea establecido.

«Al principio todo iba según lo planeado»: ¿Dónde empezó el error?

Jasur Alijonov destacó los siguientes puntos importantes sobre los primeros minutos del enfrentamiento del 24 de octubre y las instrucciones en el octágono:

Impaciencia y la tentación del KO: «Al principio todo iba según el plan establecido. Sin embargo, Ramazon se apresuró. Debíamos tener la máxima paciencia en el primer asalto y no buscar el KO a toda costa», valoró Alijonov;

El plan de aumentar la presión en el segundo asalto: Según la táctica original diseñada por el cuerpo técnico, estaba previsto estudiar al rival durante los primeros 5 minutos y pasar a un ritmo intenso, presión activa y combate abierto solo a partir del segundo asalto;

Exceso de confianza: «Hacia el final del asalto, Ramazon confió demasiado en su potencia de golpeo y, olvidando un poco la defensa, comenzó a lanzar ataques precipitados».

Distancia perdida: ¿Cómo funcionó el contragolpe del rival?

En el momento decisivo del combate, el inglés Lone Kavana ejecutó las instrucciones de sus entrenadores a la perfección:

Advertencia desde la esquina: Alijonov le gritó varias veces a Ramazon que no se expusiera y mantuviera la distancia en esos momentos peligrosos;

El contragolpe de Kavana: El rival aprovechó el deseo de KO de Temirov: esquivó los golpes potentes y respondió de forma inesperada con una serie de contragolpes precisos;

Una lección importante: Esta derrota demostró una vez más al joven y prometedor luchador uzbeko lo crucial que es la sangre fría y la disciplina de combate en la división de élite.

Este enfrentamiento de Ramazon Temirov fue una prueba importante en la liga UFC. El cuerpo técnico, tras extraer las conclusiones pertinentes, confía en que el atleta regresará al octágono con mayor serenidad y una táctica perfecta en sus próximos combates.