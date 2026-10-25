En el marco de una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), el encuentro central disputado en el «Red Bull Arena» de Harrison terminó con un resultado inesperado. El equipo local «New York Red Bulls» recibió al equipo «Inter Miami» repleto de estrellas, y logró una victoria contundente por 2-0 .

Lionel Messi y Luis Suárez, a pesar de contar con grandes figuras, perdieron puntos importantes debido a la presión intensa del rival y errores defensivos graves.

El talento de Forsberg y el error inesperado de Casemiro

Los locales comenzaron el partido a un ritmo alto, ejerciendo presión peligrosa sobre la portería rival en ambas mitades:

Gol decisivo de Forsberg: El experimentado centrocampista sueco Emil Forsberg estuvo activo durante todo el encuentro, siendo el autor del primer gol de los «New York Red Bulls»;

Autogol de Casemiro: El experimentado centrocampista brasileño de Miami, Casemiro, marcó inesperadamente en propia puerta, sentenciando el marcador final (2-0);

Dificultades ofensivas: Aunque el delantero uruguayo Luis Suárez disputó todo el partido, tuvo dificultades para romper la compacta defensa rival.

La entrada de Messi no cambió el rumbo

La superestrella argentina Lionel Messi comenzó este encuentro desde el banquillo:

Cambio en la segunda mitad: El entrenador hizo ingresar a Messi en el minuto 56;

Defensa rival: Aunque el ritmo y el control del juego cambiaron ligeramente tras la entrada del delantero argentino, los defensores de los «Red Bulls» no dejaron espacios para que Messi pudiera realizar disparos decisivos.

Próxima jornada: los encuentros del 29 de octubre

No hay tiempo de descanso para ambos clubes en la MLS. Los equipos disputarán sus próximos partidos el 29 de octubre :