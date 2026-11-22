En los playoffs de la MLS, el Inter Miami perdió por goleada en casa ante Columbus. Aunque Lionel Messi disputó todo el encuentro, no pudo ayudar a su equipo con goles o asistencias. Los visitantes marcaron tres tantos, obteniendo una ventaja crucial antes del partido de vuelta.

El duelo entre el Inter Miami y Columbus en los playoffs de la MLS terminó con un resultado inesperado. Los locales cayeron 0-3 ante su afición, complicando seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Columbus fue efectivo desde los primeros minutos. Tapia abrió el marcador de penalti al minuto 9. En la segunda mitad, Columbus consolidó su dominio.