El Inter Miami de Messi cae goleado en los playoffs
En los playoffs de la MLS, el Inter Miami perdió por goleada en casa ante Columbus. Aunque Lionel Messi disputó todo el encuentro, no pudo ayudar a su equipo con goles o asistencias. Los visitantes marcaron tres tantos, obteniendo una ventaja crucial antes del partido de vuelta.
El duelo entre el Inter Miami y Columbus en los playoffs de la MLS terminó con un resultado inesperado. Los locales cayeron 0-3 ante su afición, complicando seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Columbus fue efectivo desde los primeros minutos. Tapia abrió el marcador de penalti al minuto 9. En la segunda mitad, Columbus consolidó su dominio.
Columbus golea al equipo de Messi
El marcador se abrió al minuto 9 con un gol de penalti de Tapia. Este tanto generó una presión significativa sobre el Inter Miami.
En la segunda parte, los visitantes marcaron dos veces más. Al minuto 52, Habrune puso el 0-2. Seis minutos después, Tapia anotó su segundo gol, logrando un doblete y asegurando la victoria por 3-0.
Inter Miami — Columbus 0:3
- Goles: Tapia (9, penalti; 58), Habrune (52).
Messi jugó el partido completo pero no pudo influir en el resultado
La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, disputó todo el encuentro. Sin embargo, el argentino no pudo registrar goles ni asistencias.
Otro aspecto negativo para los locales fue la expulsión de Lujan al minuto 36, lo cual afectó las posibilidades del equipo en el juego.
El partido de vuelta se jugará el 28 de noviembre
El partido de vuelta entre el Inter Miami y Columbus se llevará a cabo el 28 de noviembre. El encuentro comenzará a las 06:00 (hora de Taskent).
Tras el 0-3 en la ida, el Inter Miami enfrenta una tarea muy difícil para clasificar. Messi y sus compañeros buscarán remontar la amplia diferencia en la vuelta.
Estadísticas y alineaciones
Indicador
Detalle
Competición
MLS, playoffs
Encuentro
Inter Miami — Columbus
Resultado
0:3
Goles
Tapia (9, penalti; 58), Habrune (52)
Expulsión
Lujan (36)
Partido de vuelta
28 de noviembre
Hora de inicio
06:00 (Taskent)
Inter Miami: St. Clair, Frey (Mura, 77), Casemiro, Mikael, Lujan, de Paul, Bright (Shaw, 62), Segovia (Caicedo, 67), Berterame, Messi, Suárez (Galarza, 46).
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