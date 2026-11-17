Messi nombrado mejor jugador del año 2026 por la revista Vantix
El delantero de la selección argentina y del Inter Miami Lionel Messi ha sido reconocido como el mejor futbolista del año 2026 por la revista canadiense Vantix Magazine. Así lo informó la publicación en su página oficial.
Se destaca que Messi fue galardonado con el premio al «Jugador del Año» en la ceremonia «Honours 2026». El futbolista argentino compitió por este reconocimiento contra Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise y Lamine Yamal.
En la temporada 2026 de la MLS, Messi disputó 31 partidos con el Inter Miami, anotando 26 goles y repartiendo 13 asistencias. Con 26 tantos, se convirtió en el máximo goleador de la MLS.
Asimismo, Messi marcó 11 goles y dio 6 asistencias con la selección argentina en 2026. Alcanzó la final de la Copa del Mundo con su selección, pero en el partido decisivo, Argentina cayó ante España por 0-1. En el mundial, Messi participó en 8 encuentros, registrando 8 goles y 4 asistencias.
Como dato, Messi anunció el 31 de agosto de 2026 su retiro de la selección argentina. Con el equipo nacional, ganó la Copa del Mundo 2022, la Copa América en 2021 y 2024, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.
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