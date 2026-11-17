El delantero de la selección argentina y del Inter Miami Lionel Messi ha sido reconocido como el mejor futbolista del año 2026 por la revista canadiense Vantix Magazine. Así lo informó la publicación en su página oficial.

Se destaca que Messi fue galardonado con el premio al «Jugador del Año» en la ceremonia «Honours 2026». El futbolista argentino compitió por este reconocimiento contra Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise y Lamine Yamal.

En la temporada 2026 de la MLS, Messi disputó 31 partidos con el Inter Miami, anotando 26 goles y repartiendo 13 asistencias. Con 26 tantos, se convirtió en el máximo goleador de la MLS.