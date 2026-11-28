El Inter Miami es eliminado de los playoffs de la MLS tras caer ante Columbus
En el marco de los playoffs de la MLS, Columbus y el Inter Miami disputaron el partido de vuelta. En este encuentro, los locales ganaron por 1-0 y aseguraron su pase a la siguiente ronda.
Detalles del partido y desenlace de la serie
El destino del encuentro, que se mantuvo muy disputado hasta los últimos minutos, se decidió con un único gol anotado en el tiempo añadido — en el minuto 90+2, Rodriguez le dio la victoria a Columbus. Aunque el capitán de los visitantes, Lionel Messi jugó los 90 minutos completos, no pudo destacar con goles ni asistencias.
Cabe recordar que en el partido de ida entre ambos equipos, Columbus ya había logrado una contundente victoria por 3-0. De esta manera, tras perder en el resultado global, el Inter Miami terminó su participación en la primera ronda de los playoffs de la MLS.
Acta y estadísticas del partido
Indicadores
Información oficial
Competición y fase
MLS, fase de playoffs
Resultado del partido
Columbus — Inter Miami 1-0 (resultado global — 4-0)
Autor del gol
Rodriguez (90+2)
Alineación del Inter Miami
St. Clair, Frey (Shaw, 88), Casemiro, Mikael, Caicedo (Moura, 66), de Paul, Galarza, Segovia, Riquelme (Suárez, 74), Berterame, Messi
Amonestaciones
Caicedo (18, Inter Miami), Rodriguez (45, Columbus), Tapia (65, Columbus), Galarza (79, Inter Miami), Zawadzki (83, Columbus)
¿Cuál crees que fue la razón por la que el Inter Miami, con estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, quedó eliminado prematuramente de los playoffs de la MLS tras perder ambos partidos ante Columbus?
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