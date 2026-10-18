Doblete de Messi, dos asistencias de Suárez: el Inter Miami logra una victoria clave

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Doblete de Messi, dos asistencias de Suárez: el Inter Miami logra una victoria clave

Se disputó un nuevo encuentro emocionante en la Major League Soccer (MLS). En el espectacular Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo local Atlanta United recibió al club lleno de estrellas del Inter Miami . Tras un duelo intenso y reñido, el partido terminó con una sólida victoria de los visitantes por 3-1.

En el equipo de Miami, la legendaria dupla formada por Lionel Messi y Luis Suárez volvió a ser la fuerza decisiva del encuentro.

El doblete de Messi y los pases precisos de Suárez

Durante el partido, el ataque de los visitantes mostró una gran eficacia:

  • Lionel Messi en plan estelar: La estrella argentina marcó dos goles, registrando un doblete y asegurando la victoria de su equipo fuera de casa;

  • El gol adicional de Berterame: El delantero Germán Berterame también anotó para el Inter Miami;

  • Las dos asistencias de Suárez: El experimentado goleador uruguayo Luis Suárez destacó no solo por finalizar jugadas, sino también por crear oportunidades para sus compañeros, sumando dos asistencias a su cuenta.

La respuesta de Atlanta y el partido completo de Miranchuk

Los locales intentaron crear situaciones de peligro ante su afición en varias ocasiones:

  • El único gol de la respuesta: El único tanto del Atlanta United fue obra de Fafa Picault;

  • Aleksey Miranchuk en el campo: El internacional ruso Aleksey Miranchuk fue titular con los locales y disputó los 90 minutos completos, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota de su equipo.

Próxima jornada: partidos del 25 de octubre

Los próximos encuentros de la MLS son de gran importancia para ambos equipos:

  • Atlanta United: se enfrentará el 25 de octubre como visitante al Chicago Fire;

  • Inter Miami: ese mismo día, el equipo de Miami recibirá en casa a los New York Red Bulls en su búsqueda por seguir sumando puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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